В Украине временно запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации

В Украине с пятницы, 25 сентября, запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Сегодня в силу вступил соответствующий закон.
В четверг документ опубликовали в издании “Голос Украины”.
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“Временно, на период установления Кабинетом министров карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся”, – указано в законе.
Документ предусматривает и парламентский контроль за приватизацией госимущества. Его будет осуществлять комитет Верховной рады, к предмету ведения которого относятся вопросы приватизации государственного и коммунального имущества.
Комитет, в соответствии с законом, получает право вносить на рассмотрение Рады предложения по изменениям и дополнениям в действующее законодательство по приватизации. Также он будет заслушивать отчет о работе Фонда государственного имущества и о ходе приватизации, а также должностных лиц Кабмина, министерств и ведомств по вопросам приватизации.
Напомним, в начале сентября Верховная Рада Украины приняла соответствующий законопроект №3552.
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