Украинцам позволят делать взносы к своей пенсии, - Минсоцполитики

Минсоцполитики предлагает сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы к своей пенсии.

Об этом заявила в эфире Украинского радио глава министерства Марина Лазебная.

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“Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть твой собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, мы посчитали по 2 взноса в первый год – 2% взносы из моей зарплаты и 2% за меня заплатит мой работодатель. Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс”, – сказала Лазебная.

Также она отметила, что правительство понимает проблематику, что государство должно решить вопрос с системой защиты и контроля средств граждан.

“Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже показывая большую официальную зарплату, выплачивая взносы и приобретая стаж, при трендах экономических мы сегодня посчитали, что это будет 20-30% от моей зарплаты перед пенсией. Например, будет зарплата 10 тыс., то это 3 тыс. пенсии”, – добавила министр.

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики уже давно заявляли о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова рассказала о трех уровнях пенсионной системы.