Украинцам позволят делать взносы к своей пенсии, - Минсоцполитики

Минсоцполитики предлагает сбалансировать солидарную пенсионную систему накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы к своей пенсии.
Об этом заявила в эфире Украинского радио глава министерства Марина Лазебная.
Читайте также: Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
“Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть твой собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы. Например, мы посчитали по 2 взноса в первый год – 2% взносы из моей зарплаты и 2% за меня заплатит мой работодатель. Я могу в ежедневном режиме видеть эти средства, которые должны вкладываться, работать как долгий инвестиционный ресурс”, – сказала Лазебная.
Также она отметила, что правительство понимает проблематику, что государство должно решить вопрос с системой защиты и контроля средств граждан.
“Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже показывая большую официальную зарплату, выплачивая взносы и приобретая стаж, при трендах экономических мы сегодня посчитали, что это будет 20-30% от моей зарплаты перед пенсией. Например, будет зарплата 10 тыс., то это 3 тыс. пенсии”, – добавила министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривенВчера, 13:03 - 77555 6
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"5 ч. назад - 586 5
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли5 ч. назад - 389 5
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек8 ч. назад - 17514
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)7 ч. назад - 4345 2
Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом делеВчера, 20:00 - 2279
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)4 ч. назад - 199
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Вчера, 07:39 - 2313 2
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1805
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1363
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2046