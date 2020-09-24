Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицита

В Украине рано или поздно придется повышать пенсионный возраст. При этом ряд экспертов уверены, что “границу” можно сразу повышать до 65 лет.
Об этом рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.
Она уверена: в сложившейся ситуации без повышения пенсионного возраста не обойтись. Эксперт уверена, что уже в следующем году количество пенсионеров начнет резко расти, при этом число плательщиков взносов будет снижаться. В 2021-м закончится постепенное повышение пенсионного возраста для женщин – они будут выходить на заслуженный отдых в 60, как и мужчины. Это приведет к резкому скачку количества пенсионеров.
“Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет –это для Европы не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение”, – рассказывает Ткаченко.
При этом экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: если сейчас повысить пенсионный возраст, то не будет стимула нарабатывать страховой стаж. До 2028-го в Украине постепенно повышаются требования для выхода на заслуженный отдых в 60 лет. В результате вовремя пенсию смогут получить только те, кто официально отработал как минимум 35 лет.
И в 2028-м условие смогут выполнить только 45% украинцев в возрасте 60 лет, остальным придется работать до 63 или 65 лет. Если сразу повысить пенсионный возраст для всех, то и необходимость в стаже пропадет.
“Мы принимали решение, которые приведут к изменениям в долгосрочной перспективе. Уже через 5-6 лет люди заметят, что нужен стаж для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Если примут решение всем повысить пенсионный возраст, люди просто перестанут официально оформляться. Потеряется в этом смысл”, – поясняет Рева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривенВчера, 13:03 - 77555 6
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"5 ч. назад - 586 5
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли5 ч. назад - 389 5
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 23403 25
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек8 ч. назад - 17514
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5110 8
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)7 ч. назад - 4345 2
Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом делеВчера, 20:00 - 2279
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)4 ч. назад - 199
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Вчера, 07:39 - 2313 2
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1805
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1363
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2046