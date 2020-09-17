Джека Ма сместили с лидеров в рейтинге богатейших людей Китая

Рейтинг богатейших людей Китая возглавил 65-летний предприниматель Чжун Шаньшан, чье состояние, согласно данным Forbes-Real time, выросло до $57 млрд. Таким образом, он сместил с первого места основателя Alibaba Джека Ма, который продолжительное время удерживал эту позицию.
Такого результата ему помогли достигнуть две его компании. Так, первая – крупнейшая в КНР по производству бутилированной воды Nongfu Spring – в начале сентября первично разместила акции на Гонконгской фондовой бирже, что привело к скачку в стоимости ценных бумаг компании более чем на 80%. А акции второй фирмы, производителя вакцины от гепатита и тестов на COVID-19, – Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. – в апреле выросли в цене более чем в 14 раз с момента получения листинга в Шанхае.
Bloomberg же оценивает состояние Шаньшаня (владеет 80% акций производителя) несколько выше – в $58,7 млрд. Финансовое состояние предыдущего лидера списка китайских богачей, Джека Ма, который теперь занимает вторую строчку рейтинга, составило по подсчетам Bloomberg $56,7 млрд.
А вот по данным Forbes Real-time, вторым по богатству человеком в Китае является основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн с $56,2 млрд против $50 млрд у Джека Ма.
Рост акций Nongfu Spring, считают аналитики Bloomberg, обусловлен интересом инвесторов к потребительскому рынку КНР.
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