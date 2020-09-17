В Украине запустили чат-бот о состоянии ремонта дорог

Транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua запустил чат-бот о состоянии ремонта дорог.

Он помогает оперативно узнать информацию о состоянии ремонта инфраструктурных объектов.

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Чат-бот доступен для использования в Telegram и Viber. Он содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.

Транспортный портал в свою очередь реализовали Министерство инфраструктуры и госпредприятие “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности”.

Напомним, в конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.

Он отметил, что соглашение о финансировании должны подписать до конца этого года.

Президент также выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.