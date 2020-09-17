В Украине запустили чат-бот о состоянии ремонта дорог

Транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua запустил чат-бот о состоянии ремонта дорог.
Он помогает оперативно узнать информацию о состоянии ремонта инфраструктурных объектов.
Читайте также: В каких областях больше всего тратят на ремонт дорог
Чат-бот доступен для использования в Telegram и Viber. Он содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.
Транспортный портал в свою очередь реализовали Министерство инфраструктуры и госпредприятие “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности”.
Напомним, в конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.
Он отметил, что соглашение о финансировании должны подписать до конца этого года.
Президент также выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3677 13
В недрах Эстонии оказались большие запасы уранаВчера, 10:35 - 949 5
Возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна, надо пытаться получить один — СологубВчера, 14:00 - 1008 4
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 5387 3
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1434 3
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – НафтогазВчера, 11:00 - 5387 3
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страныВчера, 13:39 - 3677 13
Тариф на передачу электроэнергии хотят повыситьВчера, 15:10 - 2081 1
В НБУ назвали причины роста курса доллараВчера, 09:00 - 1585
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монетВчера, 11:46 - 1434 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)Вчера, 07:27 - 839
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Позавчера, 16:10 - 551
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1515
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 852 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3351 10