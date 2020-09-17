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Zoom для Android получил новые функции

Zoom для Android получил новые функции

Приложение для видеоконференций Zoom в этом году обрело неслыханную популярность на фоне пандемии коронавируса. Платформа всё время обрастает новыми функциями. На этой неделе Zoom обновила фирменное приложение для Android, которое обрело несколько новых возможностей.

В первую очередь следует отметить поддержку виртуального фона, которая позволяет скрыть обстановку, в которой находится пользователь, и заменить её на красивый пейзаж или любое другое изображение. Кроме того, Zoom для Android теперь поддерживает совместное использование звука с устройства, в дополнение к совместному использованию экрана. Также в приложении были исправлены некоторые ошибки и повышена производительность.

Однако есть и плохие новости. Устройства на Chrome OS больше не поддерживаются приложением Zoom для Android. Не ясно, почему компания решила пойти на такой шаг, ведь веб-версия популярного видеоконференцсервиса существенно уступает по удобству использования и возможностям приложению. Однако есть надежда, что это всего лишь ошибка, и Zoom позволит в будущем пользоваться фирменным приложением на устройствах Chromebook.

По материалам 3dnews.ru
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