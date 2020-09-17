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Дальнейшее снижение стоимости кредитов будет зависеть от защищенности прав кредиторов - НБУ

Дальнейшее снижение стоимости кредитов будет зависеть от защищенности прав кредиторов - НБУ

Банки сегодня кредитуют качественных корпоративных заемщиков под 11-12% годовых, а дальнейшее снижение стоимости ресурсов будет зависеть от защищенности прав кредиторов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK по итогам встречи руководства Национального банка с членами Европейской Бизнес Ассоциации.

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Снижение учетной ставки позволило банкам снизить ставки по гривневым депозитам до рекордных 8-9% годовых. Банки сегодня кредитуют качественных корпоративных заемщиков под 11-12% годовых. Дальнейшее снижение стоимости ресурсов будет зависеть от защищенности прав кредиторов. Ведь банки включают в цену кредита стоимость риска.

В Нацбанке считают, что монетарная политика не единственный стимул для оживления кредитования. Активно развивается программа «5-7-9%, запускается механизм портфельных государственных гарантий для бизнеса, будут введены более гибкие регуляторные подходы к оценке банками инвестиционных проектов.

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По материалам УКРИНФОРМ
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