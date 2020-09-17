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Johnson&Johnson перешла к третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19

Johnson&Johnson перешла к третьей фазе испытаний вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson&Johnson начинает третью фазу испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, в ходе третьей фазы испытаний примут участие до 60 тысяч волонтеров в возрасте от 18 лет до 60+, как из США, так и из других стран мира.

Разработка вакцины будет происходить в рамках партнерства между Johnson&Johnson и Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

Johnson&Johnson стала уже четвертой компанией в США, которая вступила в третий этап испытаний вакцины от COVID-19.

По данным сайта Worldometer, в мире по состоянию на утро 24 сентября зафиксировано более 32 миллионов случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 23,6 млн человек.

По материалам УКРИНФОРМ
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