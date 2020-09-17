ГНС напоминает: до 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор (видео)

До 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор по результатам годового декларирования.
Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Оксана Малыхина.
По результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан, в январе-июне 2020 года киевляне подали 18 682 декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составила свыше 45,1 млрд гривен. По представленным декларациям согласовано к уплате в бюджет более 1,34 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 180,7 млн грн военного сбора.
В связи с карантинными ограничениями, срок уплаты по результатам годового декларирования был продлен до 1 октября. Поэтому свои задекларированные обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора граждане должны уплатить не позднее 30 сентября текущего года.
Налогоплательщики могут оплатить свои налоговые обязательства, воспользовавшись сервисом Электронный кабинет. Как уплатить налоги – в видео.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский прогнозирует до конца года "ощутимое и устойчивое" восстановление экономики4 ч. назад - 538 8
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 3229 6
Украинцы за месяц занесли в банки более 1 млрд грн - ФГВФЛ8 ч. назад - 485 5
Для Верховной Рады купят 14 Toyota Camry за 12 млн гривен - СМИ6 ч. назад - 376 4
ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но есть условие10 ч. назад - 532 3
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 3229 6
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто8 ч. назад - 1898 1
Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартиры3 ч. назад - 1632 3
Данилишин назвал объем дефицита валюты на рынкеВчера, 20:00 - 1113
В Украине могут поднять проценты по кредитам - прогнозВчера, 19:00 - 1074
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-193 ч. назад - 102
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1360
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 775 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3211 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 921