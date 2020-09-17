ГНС напоминает: до 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор (видео)

До 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор по результатам годового декларирования.

Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Оксана Малыхина.

По результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан, в январе-июне 2020 года киевляне подали 18 682 декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составила свыше 45,1 млрд гривен. По представленным декларациям согласовано к уплате в бюджет более 1,34 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 180,7 млн грн военного сбора.

В связи с карантинными ограничениями, срок уплаты по результатам годового декларирования был продлен до 1 октября. Поэтому свои задекларированные обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора граждане должны уплатить не позднее 30 сентября текущего года.

Налогоплательщики могут оплатить свои налоговые обязательства, воспользовавшись сервисом Электронный кабинет. Как уплатить налоги – в видео.