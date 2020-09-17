0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

ГНС напоминает: до 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор (видео)

ГНС напоминает: до 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор (видео)

До 1 октября необходимо уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор по результатам годового декларирования.

Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления ГНС в г. Киеве Оксана Малыхина.

По результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан, в январе-июне 2020 года киевляне подали 18 682 декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составила свыше 45,1 млрд гривен. По представленным декларациям согласовано к уплате в бюджет более 1,34 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 180,7 млн грн военного сбора.

В связи с карантинными ограничениями, срок уплаты по результатам годового декларирования был продлен до 1 октября. Поэтому свои задекларированные обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора граждане должны уплатить не позднее 30 сентября текущего года.

Налогоплательщики могут оплатить свои налоговые обязательства, воспользовавшись сервисом Электронный кабинет. Как уплатить налоги – в видео.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.