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Wizz Air запускает рейсы из Украины в Словакию

Wizz Air запускает рейсы из Украины в Словакию

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air со 2 октября запустит рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Возобновление перелетов зависит от решения органов власти оставить или исключить Словакию из списка стран «зеленой» зоны.

Стоимость билетов – от 309 грн в одну сторону.

«Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено соответственно», – говорится в сообщении.

«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Wizz Air отменила рейсы из Львова в Ларнаку и Будапешт до конца марта 2021 года.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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