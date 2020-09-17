Рейтинг самых влиятельных людей мира - Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. В списке представлены политики, спортсмены, ученые, звезды шоу-бизнеса, правозащитники.
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Лидеры в этом году:
Также с списке значатся глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Парижа Анн Идальго, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, генпрокурор США Уильям Барр, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и другие.
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