Рейтинг самых влиятельных людей мира - Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире за 2020 год. В списке представлены политики, спортсмены, ученые, звезды шоу-бизнеса, правозащитники.

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Лидеры в этом году:

канцлер Германии Ангела Меркель,

президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден.

Также с списке значатся глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Парижа Анн Идальго, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, генпрокурор США Уильям Барр, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и другие.

По категориям:

К Титанам Time отнес ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшаня, гендиректора Google Сундара Пичаи, экс-супругу богатейшего в мире человека Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу МВФ Кристалину Георгиеву, шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и других.

В категории Новаторов значатся имена астронавтов NASA Джессики Мейр и Кристины Кук, певицы Megan Thee Stallion, одной из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочих.

Деятели искусств – южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, певица Селена Гомез, виолончелист Йо Йо Ма и другие.

К Кумирам Time причислил основателей движения Black Lives Matter, правозащитницу Анджелу Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и других.

Справка Finance.ua:

В 2019 году в рейтинге журнала в категорию “Лидеры” попали президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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