0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 398 0

Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)

Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)

Исследовательская компания Wealth-X проанализировала данные о тысячах людей по всему миру с состоянием более $5 млн и составила топ-10 сфер, в которых самые богатые люди заработали свои деньги. Об этом сообщает Business Insider.

Банкинг и финансы
По данным Wealth-X, большинство (около 30%) предпринимателей с состоянием более $5 млн заработали свои деньги в банковской отрасли или сфере финансов. В их числе – генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

Потребительские услуги
Около 16% самых богатых людей заработали свое состояние в сфере потребительских услуг.

Некоммерческие и общественные организации
Более 7% миллионеров заняты в некоммерческих организациях. При этом многие из них сначала заработали свои деньги в других отраслях, например, как Билл и Мелинда Гейтс.

Недвижимость
5,4% состоятельных людей заработали свое состояние на недвижимости. Например, самым богатым девелопером Америки является Стивен Росс с чистым капиталом в $7,6 млрд.

Здравоохранение
Около 5% людей с состоянием более $5 млн заработали свои деньги в сфере здравоохранения.

Технологии
Билл Гейтс и Марк Цукерберг являются, возможно, одними из самых известных миллиардеров, но относительно небольшой процент от всех состоятельных людей в мире зарабатывает свои деньги на технологиях, отмечает Business Insider. По данным исследования, их только 4,7%.

Производство
4,1% состоятельных людей заработали свое состояние в производственном секторе, сказано в исследовании.

В этот список вошла Диана Хендрикс, заработавшая $8,9 млрд, возглавляя компанию ABC Supply (производит кровлю, окна и сайдинг).

Гостиничный бизнес и развлечения
Доля самых богатых людей, заработавших на гостиничном бизнесе и развлечениях, составляет 4,1%.

Бывший уличный артист Ги Лалиберте заработал состояние в $1,2 млрд после того, как его монреальская цирковая труппа превратилась в многомиллиардную империю развлечений, известную как Cirque du Soleil.

Строительство и производство техники
В этой сфере свои деньги заработали 3,9% самых богатых людей.

В их числе – Джеймс Дайсон, который изобрел первый в мире пылесос без мешка и основал собственную компанию по производству бытовой электроники Dyson. Его чистый капитал оценивается в $6,1 млрд.

Еда и напитки
По данным Wealth-X, в этой отрасли более $5 млн смогли заработать лишь 3,8% предпринимателей.

По материалам uaspectr.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.