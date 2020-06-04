Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)

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Исследовательская компания Wealth-X проанализировала данные о тысячах людей по всему миру с состоянием более $5 млн и составила топ-10 сфер, в которых самые богатые люди заработали свои деньги. Об этом сообщает Business Insider.
Банкинг и финансы
По данным Wealth-X, большинство (около 30%) предпринимателей с состоянием более $5 млн заработали свои деньги в банковской отрасли или сфере финансов. В их числе – генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
Потребительские услуги
Около 16% самых богатых людей заработали свое состояние в сфере потребительских услуг.
Некоммерческие и общественные организации
Более 7% миллионеров заняты в некоммерческих организациях. При этом многие из них сначала заработали свои деньги в других отраслях, например, как Билл и Мелинда Гейтс.
Недвижимость
5,4% состоятельных людей заработали свое состояние на недвижимости. Например, самым богатым девелопером Америки является Стивен Росс с чистым капиталом в $7,6 млрд.
Здравоохранение
Около 5% людей с состоянием более $5 млн заработали свои деньги в сфере здравоохранения.
Технологии
Билл Гейтс и Марк Цукерберг являются, возможно, одними из самых известных миллиардеров, но относительно небольшой процент от всех состоятельных людей в мире зарабатывает свои деньги на технологиях, отмечает Business Insider. По данным исследования, их только 4,7%.
Производство
4,1% состоятельных людей заработали свое состояние в производственном секторе, сказано в исследовании.
В этот список вошла Диана Хендрикс, заработавшая $8,9 млрд, возглавляя компанию ABC Supply (производит кровлю, окна и сайдинг).
Гостиничный бизнес и развлечения
Доля самых богатых людей, заработавших на гостиничном бизнесе и развлечениях, составляет 4,1%.
Бывший уличный артист Ги Лалиберте заработал состояние в $1,2 млрд после того, как его монреальская цирковая труппа превратилась в многомиллиардную империю развлечений, известную как Cirque du Soleil.
Строительство и производство техники
В этой сфере свои деньги заработали 3,9% самых богатых людей.
В их числе – Джеймс Дайсон, который изобрел первый в мире пылесос без мешка и основал собственную компанию по производству бытовой электроники Dyson. Его чистый капитал оценивается в $6,1 млрд.
Еда и напитки
По данным Wealth-X, в этой отрасли более $5 млн смогли заработать лишь 3,8% предпринимателей.
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