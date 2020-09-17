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General Electric анонсировала уход от угольной энергетики

General Electric анонсировала уход от угольной энергетики

Американская корпорация General Electric (GE) заявила, что намерена «выйти с рынка угольной энергии».

Как сообщает CNBC, это свидетельствует о том, что промышленные электростанции снова будут делать упор на возобновляемые источники энергии.

На протяжении многих лет GE активно участвовала в угольной промышленности. На веб-сайте корпорации указано, что она имеет 100-летний опыт работы в сфере угольных электростанций, охватывающего более 90 брендов производителей оригинального оборудования. Она также назвала свое подразделение GE Steam Power «франшизой номер один в области паровой и угольной энергетики».

GE заявила, что отказ от новых угольных электростанций может привести к продаже активов, закрытию объектов и «влиянию на работу».

Как сказано в сообщении, подразделение Steam Power будет обслуживать существующие угольные и ядерные объекты, а также поставлять определенное оборудование для атомной отрасли.

Реагируя на эту новость, Хан Чен, менеджер по энергетической политике в Международной программе NRDC, сказал: «Это отличная новость для климата, что GE прислушивается к призывам сообществ по всему миру прекратить финансирование и строительство новых угольных электростанций. Угольные предприятия являются крупнейшим источником глобальных выбросов углерода, которые способствуют изменению климата».

По материалам Mind
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