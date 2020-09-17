Фонд энергоэффективности ведет 200 проектов на 1,3 миллиарда

У Фонда энергоэффективности на сегодня есть 200 проектов на общую сумму 1,3 млрд грн.
Об этом сказал первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.
“На счетах Фонда энергоэффективности есть 2,7 млрд грн, которые государство Украина уплатило, готовые к реализации проектов. Есть определенный период, за который люди должны привыкнуть к подготовке проектов, к их написанию. Есть некоторые бюрократические моменты. Но у нас уже есть 200 проектов на сумму 1,3 млрд грн”, – отметил замминистра.
Средства фонда размещены для удобства в двух банках.
“По состоянию на сегодня идет бюджетный период. Мы идем в Минфин с бюджетными запросами. Один из ключевых вопросов, который мы вчера согласовали с министром – плюс 1,6 млрд грн добавить в проект закона о государственном бюджете на 2021 год”, – сказал Лозинский.
Он отметил, что министерство планирует проводить серию обучающих семинаров, чтобы увеличить количество проектов Фонда энергоэффективности.
“В условиях пандемии это будет проводиться онлайн”, – рассказал Лозинский.
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