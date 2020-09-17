Черкассы и Житомир могут получить скоростное железнодорожное сообщение с Киевом

Министерство финансов планирует заложить в госбюджет средства на три важных инфраструктурных проекта по развитию железнодорожных пассажирских перевозок.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью газете “День”.

Первый проект – это электрификация и модернизации участка железной дороги от станции имени Тараса Шевченко до города Черкассы.

“Это позволит запустить скоростные электропоезда “Интерсисти” на маршруте Киев — Черкассы 3-4 раза в день со временем в пути до 2 часов 45 минут. Сегодня Черкассы являются единственным областным центром, который приближен к Киеву, но не связан со столицей ни удобным железнодорожным сообщением, ни скоростным шоссе.

Для 300 тысяч жителей Черкасс уже в следующем году может начаться новая эра транспортного сообщения со столицей и другими регионами”, – заявил Кава.

Второй проект – это электрификация участка Житомир — Новоград-Волынский.

“Сейчас через город Житомир, где проживает почти 300 тысяч жителей, проходит всего 2 пассажирских поезда. Жители Житомира, фактически, лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины и для того чтобы воспользоваться железнодорожным транспортом, вынуждены ехать в Киев или в Коростень, или в Бердичев.

Электрификация участка Житомир — Новоград-Волынский позволит направить через Житомир не менее 10 пар ежедневных пассажирских поездов. Соответственно, жители Житомира получат ежедневное железнодорожное сообщение с 19-ю областными центрами страны”, – сообщил заместитель министра финансов.

Третий проект предусматривает модернизацию пригородного сообщения города Киева, в частности электрификацию железнодорожной дороги до Василькова.

“Речь идет об ответвлении в 10 километров от магистральной линии Киев — Жмеринка. Это позволит запустить пригородные электропоезда по маршруту Киев — Васильков. Соответственно, уменьшить нагрузку на въезд в столицу по дороге М05 Киев — Одесса. Сейчас она перегружена, особенно в часы пик.

Ежедневно из Василькова в Киев на работу частными авто или маршрутками ездит 10-12 тысяч человек. Железная дорога сможет забрать больше половины от этого пассажиропотока”, – пояснил Кава.

По словам замминистра финансов, это нормальный европейский подход, когда государство инвестирует средства в железнодорожный транспорт. Например, в федеральном бюджете Германии на этот год на развитие автомобильных дорог направляется 11,4 миллиарда евро, а на развитие железнодорожного транспорта — 12,8 миллиарда евро.