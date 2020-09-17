Черкассы и Житомир могут получить скоростное железнодорожное сообщение с Киевом

Министерство финансов планирует заложить в госбюджет средства на три важных инфраструктурных проекта по развитию железнодорожных пассажирских перевозок.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава в интервью газете “День”.
Первый проект – это электрификация и модернизации участка железной дороги от станции имени Тараса Шевченко до города Черкассы.
“Это позволит запустить скоростные электропоезда “Интерсисти” на маршруте Киев — Черкассы 3-4 раза в день со временем в пути до 2 часов 45 минут. Сегодня Черкассы являются единственным областным центром, который приближен к Киеву, но не связан со столицей ни удобным железнодорожным сообщением, ни скоростным шоссе.
Для 300 тысяч жителей Черкасс уже в следующем году может начаться новая эра транспортного сообщения со столицей и другими регионами”, – заявил Кава.
Второй проект – это электрификация участка Житомир — Новоград-Волынский.
“Сейчас через город Житомир, где проживает почти 300 тысяч жителей, проходит всего 2 пассажирских поезда. Жители Житомира, фактически, лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины и для того чтобы воспользоваться железнодорожным транспортом, вынуждены ехать в Киев или в Коростень, или в Бердичев.
Электрификация участка Житомир — Новоград-Волынский позволит направить через Житомир не менее 10 пар ежедневных пассажирских поездов. Соответственно, жители Житомира получат ежедневное железнодорожное сообщение с 19-ю областными центрами страны”, – сообщил заместитель министра финансов.
Третий проект предусматривает модернизацию пригородного сообщения города Киева, в частности электрификацию железнодорожной дороги до Василькова.
“Речь идет об ответвлении в 10 километров от магистральной линии Киев — Жмеринка. Это позволит запустить пригородные электропоезда по маршруту Киев — Васильков. Соответственно, уменьшить нагрузку на въезд в столицу по дороге М05 Киев — Одесса. Сейчас она перегружена, особенно в часы пик.
Ежедневно из Василькова в Киев на работу частными авто или маршрутками ездит 10-12 тысяч человек. Железная дорога сможет забрать больше половины от этого пассажиропотока”, – пояснил Кава.
По словам замминистра финансов, это нормальный европейский подход, когда государство инвестирует средства в железнодорожный транспорт. Например, в федеральном бюджете Германии на этот год на развитие автомобильных дорог направляется 11,4 миллиарда евро, а на развитие железнодорожного транспорта — 12,8 миллиарда евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 4592 20
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 1040 5
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2329 4
НБУ спрогнозировали снижение депозитных ставок в банкахПозавчера, 19:00 - 1310 3
ПриватБанк значительно снизил ставки финансирования покупки новых авто2 ч. назад - 739 1
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 4592 20
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2795
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 2329 4
В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпанииВчера, 14:45 - 1648
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1464
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1321
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 756 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3177 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 906
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 635