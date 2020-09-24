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Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль Tesla

Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль Tesla

Глава Tesla Илон Маск объявил, что собирается выпустить бюджетный вариант беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The New York Post.

По его оценке, машина будет стоить $ 25 тыс. Стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, стартует от $ 37 990. Самый дорогой, Model X, обойдется в $ 79 990 и больше.

Бюджетная версия появится через три года, пообещал Маск. «Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью $ 25 тыс.», – сказал он.

По материалам MMR
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