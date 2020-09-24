Citroen Jumper начнут выпускать в ретрокузове (фото)

Концерн FC Automobili приступит к выпуску Citroen Jumper в кузове, который отсылает к Type H, производства 1948 – 1981 годов.
Чтобы стилизовать Jumper под Type H, установили новые переднюю и заднюю части кузова, а еще пересмотрены крылья, двери и оптика. Фургон обзаведется типичными круглыми фарами и прямоугольной радиаторной решеткой с эмблемой посередине. В то же время изменение размеров и контуров Jumper не ожидается. Линейка будет состоять из нескольких версий: пассажирского автобуса, кемпера, который имеет подъемную крышу, и грузового фургона.
Модель должны были выпустить лимитированным тиражом, состоящим из 70 ед. еще три года назад, но проект так и не был воплощен в жизнь. Сейчас появилась информация о том, что выпуск наладят по лицензии Citroen в Италии. Отметим, что машины будут собирать маленькими партиями.
По предположениям, новинка, стилизованная под модель Type H, получит двигатели производительностью от 110 до 160 л. с., а максимальная грузоподъемность будет варьироваться в пределах 1075 – 1945 кг.
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