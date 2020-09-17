Lufthansa сокращает больше рейсов и рабочих мест, чем предполагалось

Немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa вынужден сэкономить даже больше, чем планировалось.
О проблемах в компании, по которой больно ударил коронакризис, пишет Spiegel.
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Ожидается, что к середине десятилетия флот Lufthansa и других авиакомпаний группы сократится на 150 самолетов (на 50 больше, чем планировалось) – до примерно 650 самолетов.
Изначально планировалось, что половина самолетов снова будут в воздухе до конца года, но это ожидание не оправдалось. В текущем году из-за постоянных ограничений на поездки ожидаются лишь 20-30 процентов рейсов от докризисного уровня.
К тому же группа сейчас готовится к консервации суперджамбо A380, если не удастся вернуть их производителю. Будут оставаться на земле также самолеты типа A340-600. Для этого в текущем квартале должны быть списаны 1,1 миллиарда евро.
Вместе с авиапарком генеральный директор Карстен Шпор также планирует с целью уменьшения расходов дальнейшее сокращение персонала. Компания объявила, что количество штатных должностей, которые будут потеряны, превысит объявленные ранее 22 тысячи. Количество увольнений по оперативным причинам должно быть ограничено с помощью кризисных пакетов с профсоюзами.
Пассажирское воздушное движение почти не восстановилось после начала пандемии COVID-19, которая вспыхнула полгода назад. После небольшого “выздоровления” летом количество бронирований в Lufthansa снова упало с сентября, поскольку в результате растущего количества заражений в Европе вводится больше запретов на поездки и карантин для путешествующих.
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