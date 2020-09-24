Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярны

Британский производитель смазочных материалов Castrol провел опрос на тему того, насколько удобны сейчас электромобили. Это исследование выявило 5 причин, почему “электрички” до сих пор не пользуются широкой популярностью.

В опросе Castrol, как следует из материала, опубликованного на официальном сайте, участвовали 9 тыс. владельцев автомобилей, 750 глав автопарков и 30 представителей отрасли автомобильных комплектующих. Среди респондентов большая часть пока не готова пересесть на электромобили, и вот почему:

Цена

Пока электромобили слишком дороги. Большая часть опрошенных готова пересесть на альтернативное авто, когда его средняя цена на рынке составит менее 36 000 долларов – сейчас столько стоит среднестатистический автомобиль в Америке.

Время зарядки

Электрокары нуждаются в длительной “заправке”. Среднее время зарядки – 30 минут, что эквивалентно времени “перекуса”.

Запас хода

Ограниченная автономность хода электрокара – большое препятствие на пути покупки. Респонденты готовы купить электромобиль, если он сможет без дозарядки проехать от Лондона до Парижа – 469 км.

Зарядная инфраструктура

70% опрошенных заявили, что электромобили станут широко популярны, если зарядки будут так же доступны, как и СТО. Главное – иметь возможность “подпитки” непосредственно дома или поблизости (70%), а также располагать зарядкой на работе или возле нее (67%).

Выбор моделей

И хотя с каждым годом разнообразие электромобилей становится все большим, все равно они существенно отстают от топливных машин по этому критерию. Нужно как можно больше моделей.

Справка Finance.ua: