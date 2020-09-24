Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярны

Британский производитель смазочных материалов Castrol провел опрос на тему того, насколько удобны сейчас электромобили. Это исследование выявило 5 причин, почему “электрички” до сих пор не пользуются широкой популярностью.
В опросе Castrol, как следует из материала, опубликованного на официальном сайте, участвовали 9 тыс. владельцев автомобилей, 750 глав автопарков и 30 представителей отрасли автомобильных комплектующих. Среди респондентов большая часть пока не готова пересесть на электромобили, и вот почему:
Цена
Пока электромобили слишком дороги. Большая часть опрошенных готова пересесть на альтернативное авто, когда его средняя цена на рынке составит менее 36 000 долларов – сейчас столько стоит среднестатистический автомобиль в Америке.
Время зарядки
Электрокары нуждаются в длительной “заправке”. Среднее время зарядки – 30 минут, что эквивалентно времени “перекуса”.
Запас хода
Ограниченная автономность хода электрокара – большое препятствие на пути покупки. Респонденты готовы купить электромобиль, если он сможет без дозарядки проехать от Лондона до Парижа – 469 км.
Зарядная инфраструктура
70% опрошенных заявили, что электромобили станут широко популярны, если зарядки будут так же доступны, как и СТО. Главное – иметь возможность “подпитки” непосредственно дома или поблизости (70%), а также располагать зарядкой на работе или возле нее (67%).
Выбор моделей
И хотя с каждым годом разнообразие электромобилей становится все большим, все равно они существенно отстают от топливных машин по этому критерию. Нужно как можно больше моделей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 22981 23
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5071 8
Прибавка к пенсии в декабре: стало известно, кто получит всего 57 гривенВчера, 13:03 - 77090 6
Фонд госимущества проиграл суд Ахметову за "Укртелеком"5 ч. назад - 563 5
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли5 ч. назад - 374 5
Пенсионный возраст в Украине нужно повышать сразу до 65 лет, – эксперт о последствиях роста дефицитаВчера, 20:22 - 22981 23
С октября не будут принимать старые банкноты и монеты 25 копеек8 ч. назад - 16713
Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярныВчера, 19:08 - 5071 8
На некоторые услуги ПриватБанка изменятся тарифы уже с 1 октября (инфографика)7 ч. назад - 4276 2
Ипотека под 10%: с какими затратами покупатели сталкиваются на самом делеВчера, 20:00 - 2272
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)4 ч. назад - 199
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)Вчера, 07:39 - 2311 2
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 1803
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 1363
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2044