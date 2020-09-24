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Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярны

Пять причин, почему электромобили до сих пор непопулярны

Британский производитель смазочных материалов Castrol провел опрос на тему того, насколько удобны сейчас электромобили. Это исследование выявило 5 причин, почему “электрички” до сих пор не пользуются широкой популярностью.

В опросе Castrol, как следует из материала, опубликованного на официальном сайте, участвовали 9 тыс. владельцев автомобилей, 750 глав автопарков и 30 представителей отрасли автомобильных комплектующих. Среди респондентов большая часть пока не готова пересесть на электромобили, и вот почему:

Цена

Пока электромобили слишком дороги. Большая часть опрошенных готова пересесть на альтернативное авто, когда его средняя цена на рынке составит менее 36 000 долларов – сейчас столько стоит среднестатистический автомобиль в Америке.

Время зарядки

Электрокары нуждаются в длительной “заправке”. Среднее время зарядки – 30 минут, что эквивалентно времени “перекуса”.

Запас хода

Ограниченная автономность хода электрокара – большое препятствие на пути покупки. Респонденты готовы купить электромобиль, если он сможет без дозарядки проехать от Лондона до Парижа – 469 км.

Зарядная инфраструктура

70% опрошенных заявили, что электромобили станут широко популярны, если зарядки будут так же доступны, как и СТО. Главное – иметь возможность “подпитки” непосредственно дома или поблизости (70%), а также располагать зарядкой на работе или возле нее (67%).

Выбор моделей

И хотя с каждым годом разнообразие электромобилей становится все большим, все равно они существенно отстают от топливных машин по этому критерию. Нужно как можно больше моделей.

Справка Finance.ua:

  • В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто. В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. К примеру, электромобили получат сочетания вида Z*, Y* электромобили-такси — сочетания TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы — свою серию и т.д.
По материалам Обозреватель
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