В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)

Фото «зеленого» номерного знака для автомобилей с нулевым уровнем выбросов, выделяющееся особым оформлением, показал основатель сообщества Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий в Facebook.
“А вы уже получали зелёный номер? Не сильно-то он и зелёный…” – написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вскоре начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.
В проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019 было предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей.
Фото в Facebook Геннадий Мудрицкий
Согласно стандарту ДСТУ 4278: 2019 будут предусмотрены отдельные серии для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта.
В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. К примеру, электромобили получат сочетания вида Z*, Y* электромобили-такси — сочетания TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы — свою серию и т.д.
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