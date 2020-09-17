В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)

Фото «зеленого» номерного знака для автомобилей с нулевым уровнем выбросов, выделяющееся особым оформлением, показал основатель сообщества Electrocars Club Ukraine Геннадий Мудрицкий в Facebook.

“А вы уже получали зелёный номер? Не сильно-то он и зелёный…” – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вскоре начнут выдавать «зеленые номера» для электромобилей. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

В проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по созданию доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей” № 10405 от 27.06.2019 было предусмотрено введение в Украине номеров зеленого цвета для электромобилей.

Фото в Facebook Геннадий Мудрицкий

Согласно стандарту ДСТУ 4278: 2019 будут предусмотрены отдельные серии для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта.

В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. К примеру, электромобили получат сочетания вида Z*, Y* электромобили-такси — сочетания TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы — свою серию и т.д.

Справка Finance.ua:

В Украине водителей с 3D-номерами будут штрафовать, поскольку те не соответствуют установленным требованиям и нормам. Штрафы – 170 грн. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года – штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

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