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Как уйти в отпуск, если не проработал полгода: объяснили условия

Как уйти в отпуск, если не проработал полгода: объяснили условия

В Гоструда объяснили, как можно пойти в отпуск, если работаешь на одном рабочем месте менее 6 месяцев.

Действующее законодательство предусматривает, что работнику по его желанию обязательно предоставляют отпуск без сохранения заработной платы. Им могут воспользоваться те, кто не использовал на предыдущем месте работы ежегодный основной и дополнительные отпуска и получил за них денежную компенсацию.

Работник имеет право на получение отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы до наступления 6-месячного срока непрерывной работы.

Справка Finance.ua:

  • Ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности. Об этом говорится в письме Минэкономики от 31.03.2020 г. №3512-06/21620-07.
  • Компенсация вместо отпуска возможна только в пределах рабочего года и после его истечения при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год.

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По материалам Газета по-Украински
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