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Компенсация вместо отпуска: когда возможна

Компенсация вместо отпуска: когда возможна

Компенсация возможна только в пределах рабочего года и после его истечения при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Гоструда в Днепропетровской области

В каких случаях можно получить компенсацию:

  • компенсация возможна только в пределах рабочего года и после его истечения при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год;
  • замена части ежегодного отпуска денежной компенсацией происходит по желанию работника;
  • продолжительность предоставленных работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть меньше 24 календарных дней.

В каких случаях компенсацию получить нельзя:

  • если у работника есть неиспользованные ежегодные основные отпуска продолжительностью 24 календарных дней каждый;
  • такое требование связано с тем, что отпуск предоставляется работнику в первую очередь для отдыха и укрепления здоровья, поэтому закон и запрещает работодателю компенсировать деньгами непредоставленный отдых;
  • отдельной категории работников, а именно лицам до 18 лет, замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

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Однако, накапливать, а затем использовать или получать компенсацию можно только за ежегодные отпуска, и дополнительный социальный отпуск на детей.

К таким отпускам относятся:

  • ежегодный основной отпуск;
  • ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;
  • ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда;
  • другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством;
  • дополнительный социальный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – инвалида с детства подгруппы А группы І.

Если работник увольняется и у него есть неиспользованные отпуска:

  • предприятие должно выплатить денежную компенсацию за все дни этих отпусков;
  • независимо от того, за какой год предоставляется отпуск, для начисления отпускных учитывается средний заработок работника за последние 12 календарных месяцев;
  • сумма компенсации начисляется как произведение среднедневного заработка и количества календарных дней неиспользованных отпусков.

Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – инвалида с детства подгруппы А I группы, предоставляется не за рабочий, а за календарный год. Поэтому в случае увольнения работника в начале или в середине года ему выплачивается компенсация за такой отпуск полной продолжительности.

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По материалам Finance.UA
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