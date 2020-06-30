Компенсация вместо отпуска: когда возможна

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Компенсация возможна только в пределах рабочего года и после его истечения при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Гоструда в Днепропетровской области
В каких случаях можно получить компенсацию:
В каких случаях компенсацию получить нельзя:
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Однако, накапливать, а затем использовать или получать компенсацию можно только за ежегодные отпуска, и дополнительный социальный отпуск на детей.
К таким отпускам относятся:
Если работник увольняется и у него есть неиспользованные отпуска:
Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – инвалида с детства подгруппы А I группы, предоставляется не за рабочий, а за календарный год. Поэтому в случае увольнения работника в начале или в середине года ему выплачивается компенсация за такой отпуск полной продолжительности.
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