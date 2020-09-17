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Apple хочет научить Siri говорить на украинском языке

Apple хочет научить Siri говорить на украинском языке

Компания Apple ищет аналитика аннотаций, который владеет украинским языком, чтобы научить своего голосового помощника Siri понимать его.

Об этом говорится в описании вакансии на сайте компании.

«В качестве аналитика аннотаций вы будете слушать и расшифровывать аудиофайлы, а также оценивать реакцию Siri и использование ею языка клиентов, которые согласились на участие в программе оценки. Вы будете использовать свои языковые и культурные знания, а также аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям. Мы ищем кандидатов, которые свободно владеют украинским языком», – говорится в описании вакансии.

Среди основных требований к кандидатам – свободное владение английским и украинским языками с отличным пониманием, грамматикой и навыками вычитки. Также кандидат должен иметь отличные навыки активного слушания в части способности понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия в разных украинских областях и территориях.

Желательно наличие диплома бакалавра или предыдущего аналогичного опыта работы.

Компания обещает «конкурентоспособную оплату труда, большие преимущества, право участвовать в акционерном плане компании, отпуска и скидки работникам».

Должность предлагается в ирландском городе Корк, где находится европейское представительство Apple.

Справка Finance.ua:

  • Siri – персональный помощник и вопросно-ответная система, адаптированная под iOS. Это приложение общается на естественном для человека языке, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его особенности в течение длительного времени.
По материалам УКРИНФОРМ
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