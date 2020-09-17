Apple хочет научить Siri говорить на украинском языке

Компания Apple ищет аналитика аннотаций, который владеет украинским языком, чтобы научить своего голосового помощника Siri понимать его.

Об этом говорится в описании вакансии на сайте компании.

«В качестве аналитика аннотаций вы будете слушать и расшифровывать аудиофайлы, а также оценивать реакцию Siri и использование ею языка клиентов, которые согласились на участие в программе оценки. Вы будете использовать свои языковые и культурные знания, а также аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям. Мы ищем кандидатов, которые свободно владеют украинским языком», – говорится в описании вакансии.

Среди основных требований к кандидатам – свободное владение английским и украинским языками с отличным пониманием, грамматикой и навыками вычитки. Также кандидат должен иметь отличные навыки активного слушания в части способности понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия в разных украинских областях и территориях.

Желательно наличие диплома бакалавра или предыдущего аналогичного опыта работы.

Компания обещает «конкурентоспособную оплату труда, большие преимущества, право участвовать в акционерном плане компании, отпуска и скидки работникам».

Должность предлагается в ирландском городе Корк, где находится европейское представительство Apple.

Справка Finance.ua: