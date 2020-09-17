Расходы украинцев во время карантина уменьшились

Украинцы за второй квартал этого года потратили 649,3 млрд грн. Это на 10,4% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за второй квартал 2020 года были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – 42,9% общих расходов, а это 278,684 млн грн.

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На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива украинцы потратили 13,9% от всех своих расходов (90,617 млн грн).

На “Транспорт” потратили 7,8%, “Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики” – 7,5%.

Сколько и на что еще тратили:

за здравоохранение украинцы во втором полугодии отдали 40,793 млн грн;

одежду и обувь – 27,639 грн;

предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 26,014 млн грн;

на отдых и культуру – 17,862 млн грн;

связь – 17,452 млн грн;

рестораны и гостиницы – 16,796 млн грн;

образование – 6,371 млн грн.



Скриншот: Держстат

Справка Finance.ua:

По данным Госстата за I квартал 2020, в среднем на разные продукты украинцы тратили:

хлеб и хлебопродукты – 703,50 грн в месяц;

мясо и мясопродукты – 899 грн;

рыба и рыбопродукты – 277 грн;

молоко, сыр и яйца – 536 грн;

масло и жиры – 314 грн;

фрукты – 277 грн;

сладости, сахар, джем, шоколад – 243 грн;

другие продукты питания – 90 грн;

безалкогольные напитки – 227 грн.

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