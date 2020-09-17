Расходы украинцев во время карантина уменьшились

Украинцы за второй квартал этого года потратили 649,3 млрд грн. Это на 10,4% меньше, чем во втором квартале прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.
По данным статистического ведомства, самой большой статьей расходов за второй квартал 2020 года были “Продукты питания и безалкогольные напитки” – 42,9% общих расходов, а это 278,684 млн грн.
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На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива украинцы потратили 13,9% от всех своих расходов (90,617 млн грн).
На “Транспорт” потратили 7,8%, “Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики” – 7,5%.
Сколько и на что еще тратили:
Скриншот: Держстат
По данным Госстата за I квартал 2020, в среднем на разные продукты украинцы тратили:
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