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Предприниматели Польши просят правительство отменить карантин для всех работников из Украины

Предприниматели Польши просят правительство отменить карантин для всех работников из Украины

Уполномоченный по вопросам малых и средних предприятий Адам Абрамович обратился к вице-премьеру Польши Ядвиге Эмилевич с просьбой отменить карантин для работников из Восточной Европы.

Как свидетельствует информация на сайте Уполномоченного, просьба об отмене обязанности отбывать карантин, прежде всего, для работников из Украины и Беларуси, связана с непростой ситуацией польских работодателей.

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Те на сегодня испытывают существенные проблемы с трудоустройством иностранцев, поскольку вынуждены ждать лишние 10 дней, пока люди, которые пересекли границу, отбудут карантин. Кроме того, есть и другие неудобства.

“Работники, которые едут на выходные домой, например, в Украину или Беларусь, после пересечения границы не могут вернуться на работу в Польшу без отбытия карантина», – отмечает Адам Абрамович.

Затем Уполномоченный по вопросам малых и средних предприятий попросил правительство полностью отменить карантин для лиц, которые будут пересекать внешнюю польскую границу (Украина, Белоруссия, Россия) с целью трудоустройства в Польше.

Письмо Адама Абрамовича было отправлено 9 сентября. Реакция правительства пока неизвестна.

Напомним, с 3 сентября обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.

По материалам Главком
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