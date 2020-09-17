Предприниматели Польши просят правительство отменить карантин для всех работников из Украины

Уполномоченный по вопросам малых и средних предприятий Адам Абрамович обратился к вице-премьеру Польши Ядвиге Эмилевич с просьбой отменить карантин для работников из Восточной Европы.
Как свидетельствует информация на сайте Уполномоченного, просьба об отмене обязанности отбывать карантин, прежде всего, для работников из Украины и Беларуси, связана с непростой ситуацией польских работодателей.
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Те на сегодня испытывают существенные проблемы с трудоустройством иностранцев, поскольку вынуждены ждать лишние 10 дней, пока люди, которые пересекли границу, отбудут карантин. Кроме того, есть и другие неудобства.
“Работники, которые едут на выходные домой, например, в Украину или Беларусь, после пересечения границы не могут вернуться на работу в Польшу без отбытия карантина», – отмечает Адам Абрамович.
Затем Уполномоченный по вопросам малых и средних предприятий попросил правительство полностью отменить карантин для лиц, которые будут пересекать внешнюю польскую границу (Украина, Белоруссия, Россия) с целью трудоустройства в Польше.
Письмо Адама Абрамовича было отправлено 9 сентября. Реакция правительства пока неизвестна.
Напомним, с 3 сентября обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней.
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