Названы причины снижения популярности ГБО

В августе этого года 2829 легковых авто получили новые “техпаспорта” с отметкой о наличии газобаллонного оборудования (ГБО), что на 718 меньше, чем месяцем ранее – 3547 единиц.

Об этом сообщает Auto.ria

При этом в 2019-м ежемесячно на газ переходило по 11 тыс. авто, а в январе 2020-го зафиксировано лишь 1359 таких операций. Снижение темпов официальных переоборудований связано с изменением порядка регистрации ГБО, которое состоялась в начале года, Об этом сообщает Auto.ria.

По данным МВД, в августе чаще всего новые свидетельства о переоборудовании получали владельцы таких автобрендов:

ВАЗ – 334 ед.

Volkswagen – 221 ед.

Toyota – 219 ед.

Hyundai – 172 ед.

Ford – 153 ед.

Chevrolet – 144 ед.

Skoda – 143 ед.

Nissan – 141 ед.

Renault – 131 ед.

Mitsubishi – 120 ед.

Что касается моделей, топ-10 по количеству переходов на ГБО сформировался следующим образом:

Daewoo Lanos – 128 ед.

Skoda Octavia – 96 ед.

Nissan Rogue / X-Trail – 80 ед.

Volkswagen Passat – 78 ед.

Mitsubishi Outlander – 63 ед.

Toyota Camry – 60 ед.

Chevrolet Aveo – 56 ед.

ВАЗ 2109/99 – 54 ед.

Hyundai Tucson – 52 ед.

ВАЗ 2107 – 49 ед.

Мои Fiнансы:

Штраф за незарегистрированное ГБО: штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые;

при повторном нарушении в течение года, предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Поэтому, если водители решили установить ГБО , то следует сделать это согласно установленных правил, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

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