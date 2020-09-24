0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3538 0

Названы причины снижения популярности ГБО

Названы причины снижения популярности ГБО

В августе этого года 2829 легковых авто получили новые “техпаспорта” с отметкой о наличии газобаллонного оборудования (ГБО), что на 718 меньше, чем месяцем ранее – 3547 единиц.

Об этом сообщает Auto.ria

При этом в 2019-м ежемесячно на газ переходило по 11 тыс. авто, а в январе 2020-го зафиксировано лишь 1359 таких операций. Снижение темпов официальных переоборудований связано с изменением порядка регистрации ГБО, которое состоялась в начале года, Об этом сообщает Auto.ria.

По данным МВД, в августе чаще всего новые свидетельства о переоборудовании получали владельцы таких автобрендов:

ВАЗ – 334 ед.
Volkswagen – 221 ед.
Toyota – 219 ед.
Hyundai – 172 ед.
Ford – 153 ед.
Chevrolet – 144 ед.
Skoda – 143 ед.
Nissan – 141 ед.
Renault – 131 ед.
Mitsubishi – 120 ед.

Что касается моделей, топ-10 по количеству переходов на ГБО сформировался следующим образом:

Daewoo Lanos – 128 ед.
Skoda Octavia – 96 ед.
Nissan Rogue / X-Trail – 80 ед.
Volkswagen Passat – 78 ед.
Mitsubishi Outlander – 63 ед.
Toyota Camry – 60 ед.
Chevrolet Aveo – 56 ед.
ВАЗ 2109/99 – 54 ед.
Hyundai Tucson – 52 ед.
ВАЗ 2107 – 49 ед.

Мои Fiнансы:

Штраф за незарегистрированное ГБО: штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые;
при повторном нарушении в течение года, предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

  • Поэтому, если водители решили установить ГБО, то следует сделать это согласно установленных правил, в том числе с внесением соответствующей записи в техпаспорт.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.