Названы причины снижения популярности ГБО

В августе этого года 2829 легковых авто получили новые “техпаспорта” с отметкой о наличии газобаллонного оборудования (ГБО), что на 718 меньше, чем месяцем ранее – 3547 единиц.
Об этом сообщает Auto.ria
При этом в 2019-м ежемесячно на газ переходило по 11 тыс. авто, а в январе 2020-го зафиксировано лишь 1359 таких операций. Снижение темпов официальных переоборудований связано с изменением порядка регистрации ГБО, которое состоялась в начале года, Об этом сообщает Auto.ria.
По данным МВД, в августе чаще всего новые свидетельства о переоборудовании получали владельцы таких автобрендов:
ВАЗ – 334 ед.
Volkswagen – 221 ед.
Toyota – 219 ед.
Hyundai – 172 ед.
Ford – 153 ед.
Chevrolet – 144 ед.
Skoda – 143 ед.
Nissan – 141 ед.
Renault – 131 ед.
Mitsubishi – 120 ед.
Что касается моделей, топ-10 по количеству переходов на ГБО сформировался следующим образом:
Daewoo Lanos – 128 ед.
Skoda Octavia – 96 ед.
Nissan Rogue / X-Trail – 80 ед.
Volkswagen Passat – 78 ед.
Mitsubishi Outlander – 63 ед.
Toyota Camry – 60 ед.
Chevrolet Aveo – 56 ед.
ВАЗ 2109/99 – 54 ед.
Hyundai Tucson – 52 ед.
ВАЗ 2107 – 49 ед.
Штраф за незарегистрированное ГБО: штраф в размере 340 грн, если нарушение допущено впервые;
при повторном нарушении в течение года, предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.
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