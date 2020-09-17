В Украине обновили карантинное зонирование

В понедельник, 21 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В “красной зоне” уже ни одного областного центра.

Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красная зона

При попадании в эту зону запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз. В эту зону попали:

город Чоп Закарпатской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы;

город Канев Черкасской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области.

Оранжевая зона

В этой зоне оказалось больше всего областных центров, а также столица. Здесь запрещается работа: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; фитнес-центров, спортзалов, части учреждений культуры; детских лагерей. Также запрещены массовые собрания на более чем 100 человек.

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Ранее в Минздраве исключили норму о запрете перевозки в общественном транспорте в “оранжевой зоне” при заполнении 50% сидячих мест.

В эту зону попали: Киев, Винница, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь.

Желтая зона

В этой зоне запрещается посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди (кроме предоставляющих услуги).

Под эти ограничения подпадают: Луцк, Житомир, Ровно, Черкассы, Чернигов, Запорожье, Львов, Николаев.

Зеленая зона

В этой зоне ношение масок в общественных зданиях и в транспорте остается обязательным; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешаются только в масках и на пассажирских сиденьях.

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