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Внешний долг вырос на $2,5 млрд за квартал

Внешний долг вырос на $2,5 млрд за квартал

За второй квартал 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд и составил $122,8 млрд.

Об этом сообщает Национальный банк.

По отношению к ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.

“Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на $1,4 млрд, до $52,9 млрд (33,9% от ВВП) и частного сектора на $1,1 млрд, до $69,9 млрд (44,8% от ВВП)”, – говорится в отчете.

По географической структуре задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) главной страной-кредитором остается Кипр (48,7% от общего объема). Далее следуют Великобритания (13,9%), Нидерланды (5,1%), Виргинские острова (3,3%), Россия (2,6%).

Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев, уменьшились на $1,2 млрд (до $4,5 млрд) в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на $1 млрд).

Будущие обязательства банковского сектора выросли на $35 млн до $2,5 млрд.

Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 млрд. Стоит отметить, что с начала года показатель вырос на $1,1 млрд.

По материалам Корреспондент.net
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