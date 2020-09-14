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Почему в бюджете-2021 сократили расходы на субсидии: объяснение Минфина

Почему в бюджете-2021 сократили расходы на субсидии: объяснение Минфина

Министерство финансов Украины сократило расходы на субсидии в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год из-за повышения минимальной заработной платы.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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“Субсидии подсчитываются в соответствии с возможностями граждан их получать. Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной заработной платы. В условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими по сравнению с предыдущими годами, будет экономия субсидий. Это расчеты”, – сказал Марченко.

Как сообщалось раньше, на субсидии в 2021 году планируется выделить на 2,7 млрд грн меньше, чем в этом году. Предлагается на эти цели заложить 36,6 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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