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НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на IV квартал.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно плану, правительство, Нацбанк, предприятия и банки за IV квартал 2020 г. должны выплатить 5,587 млрд долларов, из которых 71 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,444 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить 15,602 млрд долларов, из которых 11,158 млрд долларов – основана сумма долга, 4,444 млрд долларов – проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,734 млрд долларов и на I квартал – 4,691 млрд долларов.


Таблица: НБУ

Справка Finance.ua:

  • На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в июле 2020 года были направлены 1500,3 млн долларов. Это меньше, чем валютные поступления.
  • По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составляли 28 802,4 млн долл. США (в эквиваленте). В июле они увеличились на 1,0%. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

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По материалам РБК-Украина
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