НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2020 года. Пиковые выплаты придутся на IV квартал.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Согласно плану, правительство, Нацбанк, предприятия и банки за IV квартал 2020 г. должны выплатить 5,587 млрд долларов, из которых 71 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).
Также в IV квартале необходимо выплатить 2,444 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.
По данным НБУ, в 2021 году правительство, НБУ, предприятия и банки должны выплатить 15,602 млрд долларов, из которых 11,158 млрд долларов – основана сумма долга, 4,444 млрд долларов – проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,734 млрд долларов и на I квартал – 4,691 млрд долларов.
Таблица: НБУ
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