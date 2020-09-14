"Нафтогаз" предупредил, для кого отопительный сезон начнется с опозданием

Своевременный старт отопительного сезона для жителей 57 населенных пунктов Украины находится под угрозой из-за долгов производителей тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

“Долги 90 предприятий теплоэнергетики ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. Таковы оперативные данные НАК «Нафтогаз Украины» о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)”, – говорится в сообщении.

Полный список должников можно посмотреть по ссылке.

Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 г. №867).

К таким условиям относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК “Нафтогаз Украины” договорам (без учета штрафных санкций) (для производителя тепловой и электрической энергии, управление имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%);

заключение и выполнение договора с НАК “Нафтогаз Украины” о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ согласно типовому договору в рамках реализации Закона Украины “О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители”;

представление и выполнение согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также проведение текущих расчетов за использованный природный газ.

Справка Finance.ua:

Этой зимой суммы в платежках за газ в Украине могут возрасти.

Более трети потребителей природного газа в Украине хотят получать газ и электроэнергию от одного универсального поставщика.

Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины”, предложив тарифный план “Годовой”.

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