"Нафтогаз" предупредил, для кого отопительный сезон начнется с опозданием

Своевременный старт отопительного сезона для жителей 57 населенных пунктов Украины находится под угрозой из-за долгов производителей тепла.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.
“Долги 90 предприятий теплоэнергетики ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона. Таковы оперативные данные НАК «Нафтогаз Украины» о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)”, – говорится в сообщении.
Полный список должников можно посмотреть по ссылке.
Чтобы обезопасить своих клиентов и успешно войти в отопительный сезон, производители тепла должны выполнять обязательные условия поставки газа (предусмотрено Постановлением КМУ от 19 октября 2018 г. №867).
К таким условиям относится подписание договора с Нафтогазом в соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:
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