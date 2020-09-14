ТОП-10 самых востребованных профессий в Киеве (инфографика)

Количество зарегистрированных безработных в Киевском городском Центре занятости по состоянию на 1 сентября 2020 года увеличилось в 3,1 раза (25 200 человек), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 000 человек).
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.
По виду экономической деятельности, больше всего вакансий в столице зарегистрировано в сфере образования (17%), госуправления (13,8%), транспорте (13,2%), админобслуживании (12,2%) и перерабатывающей промышленности (10,6%).
Какие зарплаты предлагают в вакансиях столичного центра занятости:
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Каких сотрудников больше всего ищут в Киеве:
Напомним, в Украине за период действия карантина (с 12 марта по 31 августа 2020 года) статус безработного получили 446 тыс. лиц.
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