ТОП-10 самых востребованных профессий в Киеве (инфографика)

Количество зарегистрированных безработных в Киевском городском Центре занятости по состоянию на 1 сентября 2020 года увеличилось в 3,1 раза (25 200 человек), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 000 человек).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

По виду экономической деятельности, больше всего вакансий в столице зарегистрировано в сфере образования (17%), госуправления (13,8%), транспорте (13,2%), админобслуживании (12,2%) и перерабатывающей промышленности (10,6%).

Какие зарплаты предлагают в вакансиях столичного центра занятости:

чаще всего работодатели готовы платить зарплаты от минимальной до 6 000 грн – таких 31%;

еще 26% будут платить от 7 000 до 10 000 грн;

чуть больше могут обеспечить зарплаты в 10 000 – 15 000 грн;

от 6 000 до 7 000 грн новым сотрудникам будут платить 10% работодателей;

минималку предлагают 6% руководителей;

только в 10% из всех вакансий указывается з.п. в размере более 15 000 грн.

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Каких сотрудников больше всего ищут в Киеве:

рабочий по комплексной уборке и содержанию домов и территорий – 2 745 вакансий;

водитель авто – 2 480 единиц;

уборщик служебных помещений – 1 962 ед.;

продавец-консультант – 1 456 ед.;

кассир торгового зала – 1 338 ед.;

продавец продовольственных товаров – 1328 ед.;

помощник воспитателя – 938 ед.;

медицинская сестра – 882 ед.;

бухгалтер – 712 ед.;

воспитатель ДУЗ – 698 ед.

Напомним, в Украине за период действия карантина (с 12 марта по 31 августа 2020 года) статус безработного получили 446 тыс. лиц.