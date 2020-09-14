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ТОП-10 самых востребованных профессий в Киеве (инфографика)

ТОП-10 самых востребованных профессий в Киеве (инфографика)

Количество зарегистрированных безработных в Киевском городском Центре занятости по состоянию на 1 сентября 2020 года увеличилось в 3,1 раза (25 200 человек), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 000 человек).

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

По виду экономической деятельности, больше всего вакансий в столице зарегистрировано в сфере образования (17%), госуправления (13,8%), транспорте (13,2%), админобслуживании (12,2%) и перерабатывающей промышленности (10,6%).

Какие зарплаты предлагают в вакансиях столичного центра занятости:

  • чаще всего работодатели готовы платить зарплаты от минимальной до 6 000 грн – таких 31%;
  • еще 26% будут платить от 7 000 до 10 000 грн;
  • чуть больше могут обеспечить зарплаты в 10 000 – 15 000 грн;
  • от 6 000 до 7 000 грн новым сотрудникам будут платить 10% работодателей;
  • минималку предлагают 6% руководителей;
  • только в 10% из всех вакансий указывается з.п. в размере более 15 000 грн.

Читайте также: При каких условиях прекращается регистрация безработного в службе занятости

Каких сотрудников больше всего ищут в Киеве:

  • рабочий по комплексной уборке и содержанию домов и территорий – 2 745 вакансий;
  • водитель авто – 2 480 единиц;
  • уборщик служебных помещений – 1 962 ед.;
  • продавец-консультант – 1 456 ед.;
  • кассир торгового зала – 1 338 ед.;
  • продавец продовольственных товаров – 1328 ед.;
  • помощник воспитателя – 938 ед.;
  • медицинская сестра – 882 ед.;
  • бухгалтер – 712 ед.;
  • воспитатель ДУЗ – 698 ед.

Напомним, в Украине за период действия карантина (с 12 марта по 31 августа 2020 года) статус безработного получили 446 тыс. лиц.

По материалам Finance.UA
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