За семь месяцев облгазы накопили долги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн

В июле этого года задолженность за негативные небалансы перед “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) с начала года выросла на 22% и к концу месяца составила 1,261 млрд грн. Из этой суммы 995 млн грн накопили облгазы, а остальные 266 млн грн – поставщики голубого топлива.
Об этом сообщили в ОГТСУ агентству Интерфакс-Украина.
На сегодняшний день уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 79%. Половина этой задолженности накоплена пятью такими операторами ГРС (газораспределительные сети, облгазы):
Из пятерки крупнейших должников с НАК “Нафтогаз Украины” связан “Кировоградгаз”, с “Региональной газовой компанией (РГК) – “Киевоблгаз”, а общая сумма долга 16 облгазов под брендом РГК составляет 338,5 млн грн.
ОГТСУ добавил, что лидерами по наращиванию долга за июль были:
Оператор указал, что уже направил соответствующие иски в суд на такие компании (иски в отношении других должников будут поданы в ближайшее время):
Кроме того, ОГТСУ обратился с жалобами на должников в Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которая постановила внепланово проверить деятельность таких предприятий:
Наложил штрафы за нарушение лицензионных условий на таких:
НКРЭКУ вынесла также предупреждение “Луганскгазу”.
Параллельно ОГТСУ подал заявление в Нацполицию в отношении “Тернопольгоргаза” и планирует обратиться в Государственную фискальную службу, Национальное антикоррупционное бюро и МВД в отношении остальных должников.
“В целом по итогам работы газового рынка Украины в январе-июле 2020 года начислено 1,634 млрд куб. м негативных и 781 млн куб. м положительных небалансов природного газа на общую сумму 5 млрд 910 млн грн и 3 млрд 809 млн грн соответственно”, – сообщили в операторе.
В ОГТСУ отметили, что полностью выполняют обязательства перед участниками рынка и вовремя платят им за положительные небалансы.
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