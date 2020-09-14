За семь месяцев облгазы накопили долги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн

В июле этого года задолженность за негативные небалансы перед “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) с начала года выросла на 22% и к концу месяца составила 1,261 млрд грн. Из этой суммы 995 млн грн накопили облгазы, а остальные 266 млн грн – поставщики голубого топлива.

Об этом сообщили в ОГТСУ агентству Интерфакс-Украина.

На сегодняшний день уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 79%. Половина этой задолженности накоплена пятью такими операторами ГРС (газораспределительные сети, облгазы):

“Луганскгаз” (271 млн грн);

“Тернопольгоргаз” (173 млн грн);

“Кировоградгаз” (84 млн грн);

“Киевоблгаз” (81 млн грн);

“Донецкоблгаз” (55 млн грн)”.

Из пятерки крупнейших должников с НАК “Нафтогаз Украины” связан “Кировоградгаз”, с “Региональной газовой компанией (РГК) – “Киевоблгаз”, а общая сумма долга 16 облгазов под брендом РГК составляет 338,5 млн грн.

ОГТСУ добавил, что лидерами по наращиванию долга за июль были:

“Херсонгаз” (3,5 млн грн);

“Донецкоблгаз” (3,2 млн грн);

“Кировоградгаз” (2,7 млн грн);

“Тернопольгоргаз” (1,7 млн грн);

“Одессагаз” (1,7 млн грн).

Оператор указал, что уже направил соответствующие иски в суд на такие компании (иски в отношении других должников будут поданы в ближайшее время):

“Луганскгаз”;

“Донецкоблгаз”;

“Тернопольгоргаз”;

“Мелитопольгаз”.

Кроме того, ОГТСУ обратился с жалобами на должников в Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которая постановила внепланово проверить деятельность таких предприятий:

“Киевгаза”;

“Кировоградгаза”;

“Тернопольгоргаза”;

“Луганскгаза”;

“Донецкоблгаза”.

Наложил штрафы за нарушение лицензионных условий на таких:

“Кировоградгаз”;

“Тернопольгоргаз”;

“Киевгаз”.

НКРЭКУ вынесла также предупреждение “Луганскгазу”.

Параллельно ОГТСУ подал заявление в Нацполицию в отношении “Тернопольгоргаза” и планирует обратиться в Государственную фискальную службу, Национальное антикоррупционное бюро и МВД в отношении остальных должников.

“В целом по итогам работы газового рынка Украины в январе-июле 2020 года начислено 1,634 млрд куб. м негативных и 781 млн куб. м положительных небалансов природного газа на общую сумму 5 млрд 910 млн грн и 3 млрд 809 млн грн соответственно”, – сообщили в операторе.

В ОГТСУ отметили, что полностью выполняют обязательства перед участниками рынка и вовремя платят им за положительные небалансы.