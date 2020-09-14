0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

За семь месяцев облгазы накопили долги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн

За семь месяцев облгазы накопили долги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн

В июле этого года задолженность за негативные небалансы перед “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) с начала года выросла на 22% и к концу месяца составила 1,261 млрд грн. Из этой суммы 995 млн грн накопили облгазы, а остальные 266 млн грн – поставщики голубого топлива.

Об этом сообщили в ОГТСУ агентству Интерфакс-Украина.

На сегодняшний день уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 79%. Половина этой задолженности накоплена пятью такими операторами ГРС (газораспределительные сети, облгазы):

  • “Луганскгаз” (271 млн грн);
  • “Тернопольгоргаз” (173 млн грн);
  • “Кировоградгаз” (84 млн грн);
  • “Киевоблгаз” (81 млн грн);
  • “Донецкоблгаз” (55 млн грн)”.

Из пятерки крупнейших должников с НАК “Нафтогаз Украины” связан “Кировоградгаз”, с “Региональной газовой компанией (РГК) – “Киевоблгаз”, а общая сумма долга 16 облгазов под брендом РГК составляет 338,5 млн грн.

ОГТСУ добавил, что лидерами по наращиванию долга за июль были:

  • “Херсонгаз” (3,5 млн грн);
  • “Донецкоблгаз” (3,2 млн грн);
  • “Кировоградгаз” (2,7 млн грн);
  • “Тернопольгоргаз” (1,7 млн грн);
  • “Одессагаз” (1,7 млн грн).

Оператор указал, что уже направил соответствующие иски в суд на такие компании (иски в отношении других должников будут поданы в ближайшее время):

  • “Луганскгаз”;
  • “Донецкоблгаз”;
  • “Тернопольгоргаз”;
  • “Мелитопольгаз”.

Кроме того, ОГТСУ обратился с жалобами на должников в Нацкомиссию по госрегулированию в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которая постановила внепланово проверить деятельность таких предприятий:

  • “Киевгаза”;
  • “Кировоградгаза”;
  • “Тернопольгоргаза”;
  • “Луганскгаза”;
  • “Донецкоблгаза”.

Наложил штрафы за нарушение лицензионных условий на таких:

  • “Кировоградгаз”;
  • “Тернопольгоргаз”;
  • “Киевгаз”.

НКРЭКУ вынесла также предупреждение “Луганскгазу”.

Параллельно ОГТСУ подал заявление в Нацполицию в отношении “Тернопольгоргаза” и планирует обратиться в Государственную фискальную службу, Национальное антикоррупционное бюро и МВД в отношении остальных должников.

“В целом по итогам работы газового рынка Украины в январе-июле 2020 года начислено 1,634 млрд куб. м негативных и 781 млн куб. м положительных небалансов природного газа на общую сумму 5 млрд 910 млн грн и 3 млрд 809 млн грн соответственно”, – сообщили в операторе.

В ОГТСУ отметили, что полностью выполняют обязательства перед участниками рынка и вовремя платят им за положительные небалансы.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.