Кабмин усовершенствовал интегрированную систему электронной идентификации

Вчера, 16 сентября, на заседании правительства Кабмин принял постановление, расширяющее возможности интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Принятые изменения оптимизируют функционирование ИСЭИ, а именно предоставляют возможность внедрения автоматизированного обмена данными с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Единым государственным демографическим реестром, единой информационной системой Министерства внутренних дел и Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.

Читайте также: Кабмин расширил возможности е-паспорта

«Это постановление – это первый шаг к расширению спектра онлайн-услуг и избавление граждан от необходимости дополнительного подтверждения той или иной информации о себе. Как следствие – удобство и скорость получения услуг для граждан и надежный инструмент проверки данных о клиентах для бизнеса», – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это позволит:

существенно расширить спектр онлайн-услуг;

избавить граждан и субъектов хозяйствования от необходимости документально подтверждать информацию о себе;

банкам, небанковским финансовым учреждениям, страховым компаниям, нотариусам и т.п. получить надежный инструмент для проверки (в определенных законодательством случаях) данных о клиентах, которые лично обращаются за получением их услуг;

гражданам получать услуги удобно и быстро.

К ИСЭИ уже подключены более 180 информационно-телекоммуникационных систем (ИТС), среди которых не только порталы государственных и коммунальных услуг, а и широкий спектр частных компаний и физических лиц-предпринимателей (в страховой и банковской сферах, среди интернет-провайдеров и в других отраслях, где надежная идентификация личности имеет решающее значение).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫