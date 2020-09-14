Кабмин усовершенствовал интегрированную систему электронной идентификации

Вчера, 16 сентября, на заседании правительства Кабмин принял постановление, расширяющее возможности интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Принятые изменения оптимизируют функционирование ИСЭИ, а именно предоставляют возможность внедрения автоматизированного обмена данными с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Единым государственным демографическим реестром, единой информационной системой Министерства внутренних дел и Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.
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«Это постановление – это первый шаг к расширению спектра онлайн-услуг и избавление граждан от необходимости дополнительного подтверждения той или иной информации о себе. Как следствие – удобство и скорость получения услуг для граждан и надежный инструмент проверки данных о клиентах для бизнеса», – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Это позволит:
К ИСЭИ уже подключены более 180 информационно-телекоммуникационных систем (ИТС), среди которых не только порталы государственных и коммунальных услуг, а и широкий спектр частных компаний и физических лиц-предпринимателей (в страховой и банковской сферах, среди интернет-провайдеров и в других отраслях, где надежная идентификация личности имеет решающее значение).
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