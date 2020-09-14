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Кабмин усовершенствовал интегрированную систему электронной идентификации

Кабмин усовершенствовал интегрированную систему электронной идентификации

Вчера, 16 сентября, на заседании правительства Кабмин принял постановление, расширяющее возможности интегрированной системы электронной идентификации (ИСЭИ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Принятые изменения оптимизируют функционирование ИСЭИ, а именно предоставляют возможность внедрения автоматизированного обмена данными с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Единым государственным демографическим реестром, единой информационной системой Министерства внутренних дел и Государственным реестром физических лиц – налогоплательщиков.

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«Это постановление – это первый шаг к расширению спектра онлайн-услуг и избавление граждан от необходимости дополнительного подтверждения той или иной информации о себе. Как следствие – удобство и скорость получения услуг для граждан и надежный инструмент проверки данных о клиентах для бизнеса», – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это позволит:

  • существенно расширить спектр онлайн-услуг;
  • избавить граждан и субъектов хозяйствования от необходимости документально подтверждать информацию о себе;
  • банкам, небанковским финансовым учреждениям, страховым компаниям, нотариусам и т.п. получить надежный инструмент для проверки (в определенных законодательством случаях) данных о клиентах, которые лично обращаются за получением их услуг;
  • гражданам получать услуги удобно и быстро.

К ИСЭИ уже подключены более 180 информационно-телекоммуникационных систем (ИТС), среди которых не только порталы государственных и коммунальных услуг, а и широкий спектр частных компаний и физических лиц-предпринимателей (в страховой и банковской сферах, среди интернет-провайдеров и в других отраслях, где надежная идентификация личности имеет решающее значение).

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По материалам Finance.UA
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