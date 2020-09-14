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Трамп назвал условие для подписания соглашения Oracle по TikTok

Трамп назвал условие для подписания соглашения Oracle по TikTok

Президент США Дональд Трамп не намерен ставить свою подпись под соглашением по приобретению американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская ByteDance сохранит контрольный пакет акций соцсети в США. Это должно быть 100%-ное соглашение с точки зрения национальной безопасности.

Об этом сообщает CNBC.

“Нет, я ни под чем не готов подписаться, я не видел соглашения. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая”, – сказал он.

По его словам, это должно быть 100%-ное соглашение с точки зрения национальной безопасности. Трамп отметил, что ему сперва нужно ознакомиться с деталями, прежде чем подписывать соглашение. Президент сообщил, что утром в четверг, 17 сентября, он получит соответствующий отчет и для него будет проведен брифинг на эту тему.

Накануне компания Oracle подтвердила, что заключила соглашение с ByteDance, китайским владельцем приложения для обмена видео TikTok.

Напомним, Трамп заявил, что решение по соглашению компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с соучредителем, председателем совета директоров Oracle Ларри Эллисоном.

Отметим, что спецслужбы США утверждают, что руководство TikTok передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok “прекратит вести коммерческую деятельность”, если не продаст свои подразделения в США до середины сентября.

Трамп также заявлял, что корпорация Oracle может приобрести американский бизнес ТikТok.

По материалам РБК-Украина
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