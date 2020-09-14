Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили

Кабинет министров Украины предложил уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Этот показатель используется, в частности, для расчета транспортного налога.
Об этом свидетельствует законопроект № 4101, который правительство уже зарегистрировало в Верховной Раде.
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