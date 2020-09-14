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Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили

Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили

Кабинет министров Украины предложил уменьшить порог среднерыночной стоимости легковых автомобилей. Этот показатель используется, в частности, для расчета транспортного налога.

Об этом свидетельствует законопроект № 4101, который правительство уже зарегистрировало в Верховной Раде.

Что предлагают:

  • снизить порог с 375 до 200 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года;
  • с учетом показателей на 2020 год, это означает, что транспортный налог в текущем налоговом году, согласно законопроекту, будет взиматься с автомобилей дороже 1,2 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • Транспортным налогом в 25 тысяч гривен в год облагаются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет определенную законом сумму.
  • Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2020 году, размещен на официальном веб-сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по ссылке.
  • Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с даты выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года (4723 грн), то есть 1 771 125 грн – в 2020 году.

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По материалам Finance.UA
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