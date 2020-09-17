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С начала пандемии трудоустроили более 300 тысяч украинцев - Петрашко

С начала пандемии трудоустроили более 300 тысяч украинцев - Петрашко

С начала пандемии коронавируса в Украине трудоустроено около 300 тысяч человек, что можно считать движением в направлении выполнения программы по созданию полмиллиона рабочих мест.

Об этом в интервью Укринформу заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“С начала пандемии через фонды занятости трудоустроено уже около 300 тыс. человек – в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, в сфере торговли. Это можно считать движением в направлении выполнения той программы до 500 тыс.” – отметил Петрашко.

По его словам, с начала коронакризиса в Украине, как и большинстве стран, был существенный рост количества безработных, а пик достиг 520 тысяч.

“Сейчас рост остановился, наблюдается падение. Есть сейчас 453 тыс. зарегистрированных”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что очень верным и эффективным было решение о запуске программы так называемой частичной безработицы, главной целью было не увольнять людей, а переводить на частичную занятость, где государство компенсирует выплаты по зарплате.

“Именно благодаря этой программе мы смогли сохранить большое количество рабочих мест. Если конкретно, то по этой программе мы уже провели выплаты на сумму 2,3 млрд грн, тем самым сохранив рабочие места для 370 тыс. человек. Помощью активно пользовались и ФЛПы, и те, у кого есть наемные работники”, – подчеркнул Петрашко.

Он добавил, что за последние две недели заявок на участие в программе уменьшилось в десять раз, а это значит, что люди выходят на полный рабочий день.

По материалам Finance.UA
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