«Муниципальная няня»: как оформить компенсацию (инфографика)

Родители могут получать компенсацию за услуги няни, которая ухаживает за ребенком до трех лет.
Об этом напомнили в пресс-службе “еМалыш” в FACEBOOK.
Сколько возмещают: в рамках программы «Муниципальная няня» государство будет ежемесячно компенсировать 1779 грн.
Рассказываем, как работает программа и как оформить выплату компенсации. Прежде всего, нужно выбрать няню и заключить с ней официальный договор.
Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91) или юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10), с которым заключен договор об уходе за ребенком до трех лет.
В договоре указываются:
Следующий этап – подготовка документов для оформления компенсации.
Подать документы можно двумя способами:
Как производится выплата. Подтверждение оплаты муниципальной няни нужно подавать в подразделение по вопросам соцзащиты населения в письменной, электронной или любой другой форме до 5 числа каждого месяца. Если опоздали с подачей документов, выплата не состоится, а как только отправите все необходимое – выплата будет возобновлена.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам разъяснили, как не переплачивать за газ10 ч. назад - 2231 7
Бедность коснется почти половины украинцев12 ч. назад - 13088 6
В Украине предлагают 20 тысяч зарплаты без опыта: что хочет работодательВчера, 12:00 - 7416 5
Какие платежки за газ ожидать украинцам зимойВчера, 19:00 - 1507 4
Зеленский: пенсий европейского уровня ожидать не стоит8 ч. назад - 1019 3
Бедность коснется почти половины украинцев12 ч. назад - 13088 6
Создана умная линза для восстановления нормального зрения17 ч. назад - 2612
Украинцам разъяснили, как не переплачивать за газ10 ч. назад - 2231 7
Какие платежки за газ ожидать украинцам зимойВчера, 19:00 - 1507 4
Мобильный дом на колесах за 1,5 млн евро: показали самый роскошный кемпер (фото)Вчера, 22:36 - 1408
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 853
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 535 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2891 9
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 769
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 559