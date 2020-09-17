«Муниципальная няня»: как оформить компенсацию (инфографика)

Родители могут получать компенсацию за услуги няни, которая ухаживает за ребенком до трех лет.

Об этом напомнили в пресс-службе “еМалыш” в FACEBOOK.

Сколько возмещают: в рамках программы «Муниципальная няня» государство будет ежемесячно компенсировать 1779 грн.

Рассказываем, как работает программа и как оформить выплату компенсации. Прежде всего, нужно выбрать няню и заключить с ней официальный договор.

Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91) или юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10), с которым заключен договор об уходе за ребенком до трех лет.

В договоре указываются:

название услуги;

объем;

условия и сроки предоставления;

стоимость;

периодичность оплаты;

ответственность сторон.

Следующий этап – подготовка документов для оформления компенсации.

Подать документы можно двумя способами:

онлайн на портале Дія

лично в местном подразделении соцзащиты населения или ЦПАУ .

Как производится выплата. Подтверждение оплаты муниципальной няни нужно подавать в подразделение по вопросам соцзащиты населения в письменной, электронной или любой другой форме до 5 числа каждого месяца. Если опоздали с подачей документов, выплата не состоится, а как только отправите все необходимое – выплата будет возобновлена.