0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

«Муниципальная няня»: как оформить компенсацию (инфографика)

«Муниципальная няня»: как оформить компенсацию (инфографика)

Родители могут получать компенсацию за услуги няни, которая ухаживает за ребенком до трех лет.

Об этом напомнили в пресс-службе “еМалыш” в FACEBOOK.

Сколько возмещают: в рамках программы «Муниципальная няня» государство будет ежемесячно компенсировать 1779 грн.

Рассказываем, как работает программа и как оформить выплату компенсации. Прежде всего, нужно выбрать няню и заключить с ней официальный договор.

Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель (КВЭД 97.00, ОКВЭД 88.91) или юридическое лицо, предоставляющее услугу по уходу за детьми (КВЭД 78.20, ОКВЭД 85.10), с которым заключен договор об уходе за ребенком до трех лет.

В договоре указываются:

  • название услуги;
  • объем;
  • условия и сроки предоставления;
  • стоимость;
  • периодичность оплаты;
  • ответственность сторон.

Следующий этап – подготовка документов для оформления компенсации.

Подать документы можно двумя способами:

  • онлайн на портале Дія
  • лично в местном подразделении соцзащиты населения или ЦПАУ.

Как производится выплата. Подтверждение оплаты муниципальной няни нужно подавать в подразделение по вопросам соцзащиты населения в письменной, электронной или любой другой форме до 5 числа каждого месяца. Если опоздали с подачей документов, выплата не состоится, а как только отправите все необходимое – выплата будет возобновлена.

По материалам Finance.UA
Видео Finance.ua

Покупаете квартиру? Как проверить застройщика?!

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.