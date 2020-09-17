Большинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опрос

Большинство киевлян (42%) считают высокую стоимость коммунальных услуг самой актуальной проблемой для столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”. Опрос был проведен 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше.

Также результаты рейтинга свидетельствуют:

загруженность улиц, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки волнуют каждого третьего опрошенного киевлянина;

низкое качество коммунальных услуг, отсутствие метро в новых районах города и плохое состояние дорог – каждого четвертого.

Опрос также показал:

общественным транспортом Киева удовлетворены 49% жителей столицы, не удовлетворены – 39%;

заведениями образования удовлетворены 36% респондентов, не удовлетворены – 39%, затруднились оценить – 26%;

деятельностью полиции удовлетворены 24% киевлян, не удовлетворены – 51%, затруднились оценить – 24%;

больше всего киевляне недовольны деятельностью коммунальных служб столицы (65%) и медицинских учреждений (67%).

Каждый четвертый-пятый убежден, что наиболее важными проблемами для государства являются:

отсутствие работы;

упадок промышленности;

взяточничество и коррупция во власти;

низкий уровень зарплат и пенсий;

эпидемия коронавируса.

В рейтинге проблем “на личностном уровне” преобладают война и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%).

Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.

Справка Finance.ua:

В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 миллиардов гривен, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Поэтому депутаты придумали законопроект, который призван бороться с должниками.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2020 года. Продукты питания и расходы на жилье занимают больше половины расходов.

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