Большинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опрос

Большинство киевлян (42%) считают высокую стоимость коммунальных услуг самой актуальной проблемой для столицы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”. Опрос был проведен 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше.
Также результаты рейтинга свидетельствуют:
Опрос также показал:
Каждый четвертый-пятый убежден, что наиболее важными проблемами для государства являются:
В рейтинге проблем “на личностном уровне” преобладают война и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%).
Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.
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