0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Большинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опрос

Большинство киевлян считают дорогую коммуналку самой актуальной проблемой столицы - опрос

Большинство киевлян (42%) считают высокую стоимость коммунальных услуг самой актуальной проблемой для столицы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”. Опрос был проведен 4-9 сентября среди жителей Киева от 18 лет и старше.

Также результаты рейтинга свидетельствуют:

  • загруженность улиц, ненадлежащий уровень медицины, незаконные застройки волнуют каждого третьего опрошенного киевлянина;
  • низкое качество коммунальных услуг, отсутствие метро в новых районах города и плохое состояние дорог – каждого четвертого.

Опрос также показал:

  • общественным транспортом Киева удовлетворены 49% жителей столицы, не удовлетворены – 39%;
  • заведениями образования удовлетворены 36% респондентов, не удовлетворены – 39%, затруднились оценить – 26%;
  • деятельностью полиции удовлетворены 24% киевлян, не удовлетворены – 51%, затруднились оценить – 24%;
  • больше всего киевляне недовольны деятельностью коммунальных служб столицы (65%) и медицинских учреждений (67%).

Каждый четвертый-пятый убежден, что наиболее важными проблемами для государства являются:

  • отсутствие работы;
  • упадок промышленности;
  • взяточничество и коррупция во власти;
  • низкий уровень зарплат и пенсий;
  • эпидемия коронавируса.

В рейтинге проблем “на личностном уровне” преобладают война и низкий уровень зарплат и пенсий (по 28-30%).

Взяточничество и коррупция во власти, невозможность получить качественное медицинское обслуживание, эпидемия коронавируса, повышение тарифов на коммунальные услуги и некомпетентность власти лично беспокоят от 16% до 19% опрошенных.

Справка Finance.ua:

  • В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 миллиардов гривен, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Поэтому депутаты придумали законопроект, который призван бороться с должниками.
  • Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2020 года. Продукты питания и расходы на жилье занимают больше половины расходов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
Видео Finance.ua

Покупаете квартиру? Как проверить застройщика?!

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.