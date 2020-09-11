Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справок

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров думает о запуске отдельного национального проекта по ликвидации ненужных справок для получения услуг.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Верховная Рада отменила справку о несудимости для регистрации кандидатов в депутаты на местные выборы. Эта справка – излишнее нагромождение и усложнение процесса. Такие рудименты нужно искоренять максимально из нашей жизни. Бегать должны данные, а не люди”, – пишет Федоров.

Что планирует министр. Запустить нацпроект по массовой ликвидации ненужных документов для получения услуг.

“Мы делаем это и так, но нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который зачастую влияет на чиновников сильнее, чем закон”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

В мобильном приложении «Дія» стартует бета-тест следующей важной услуги – электронного номера налогоплательщика ( РНУКН ).