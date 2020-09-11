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Honda показала свой новый электрокар

Honda показала свой новый электрокар

Компания Honda опубликовала первое изображение будущего электрокара.

Как стало известно MMR, премьера новинки запланирована во время Пекинского автосалона, который пройдет в в текущем месяце. Как пишет издание Autohome, этот концепт-кар позже трансформируется в серийный автомобиль.

Судя по фото, новый электрокар Honda обзаведется угловатым агрессивным дизайном со светодиодными фарами узкой формы, которые будут соединены светящейся полоской. Электромобиль не получит традиционную радиаторную решетку.

Вероятнее всего, будущая новинка будет продаваться исключительно на китайском рынке.

По материалам MMR
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