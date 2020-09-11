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В Швейцарии может образоваться один из крупнейших банков Европы

В Швейцарии может образоваться один из крупнейших банков Европы

Главы крупнейших швейцарских банков UBS и Credit Suisse изучают возможность слияния. В случае успеха переговоров объединенный банк станет одним из крупнейших в Европе.

Об этом сообщило издание Inside Paradeplatz, передает The Bell.

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Главный инициатор проекта слияния – председатель совета директоров UBS Аксель Вебер, который рассчитывает возглавить совет директоров объединенного банка, в то время как CEO будет выходцем из Credit Suisse. По словам одного из источников издания, Вебер с помощью этого соглашения хочет “соорудить себе памятник”.

Вебер работает над проектом вместе со своим коллегой из Credit Suisse Урсом Ронером. Председатель UBS уже обсудил идею слияния банков с министром финансов Швейцарии Ули Маурером. По данным источников издания, соглашение может быть достигнуто в начале следующего года, а к концу 2021 года объединенный холдинг уже должен начать функционировать.

Источник в консалтинговой компании Mckinsey заверил, что объединенный банк “затмит все, что было в европейском финансовом центре”, а новый банк станет ведущим финансовым гигантом в континентальной Европе и составит конкуренцию англо-азиатскому HSBC и американским банкам.

Издание отмечает, что банковский сектор Европы вынуждают к консолидации пандемия коронавируса и мировой кризис. Испанские CaixaBank SA и Bankia SA уже заявили в этом месяце, что они изучают возможность слияния, чтобы сформировать крупнейший банк в стране.

По материалам Економічна Правда
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