Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условия

На текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, в такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.
Об этом сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
Как отметил аналитик, Национальный банк практически не вмешивался в валютный рынок на прошлой неделе, выкупив 22,5 млн долларов иностранной валюты с рынка. Рынок снова балансировался самостоятельно, но с постепенным ослаблением курса гривны и приближением к уровню 28 грн/доллар.
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“При сохранении такого же подхода и на этой неделе курс гривны может ослабеть до более чем 28 грн/доллар”, – добавил старший финансовый аналитик группы ICU.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 22,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.
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