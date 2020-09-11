0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 372 0

Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условия

Дальнейшая девальвация гривны: аналитик назвал условия

На текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, в такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.

Об этом сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, Национальный банк практически не вмешивался в валютный рынок на прошлой неделе, выкупив 22,5 млн долларов иностранной валюты с рынка. Рынок снова балансировался самостоятельно, но с постепенным ослаблением курса гривны и приближением к уровню 28 грн/доллар.

Читайте также: Доллар рискует потерять статус самой устойчивой валюты в мире

“При сохранении такого же подхода и на этой неделе курс гривны может ослабеть до более чем 28 грн/доллар”, – добавил старший финансовый аналитик группы ICU.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 22,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.