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В Сети показали рендеры Toyota GR Yaris Cross (Фото)

В Сети показали рендеры Toyota GR Yaris Cross (Фото)

Японская модель Toyota Yaris Cross продемонстрирована в форме GR Yaris, показывая аналогичные обновления. Субкомпактный кроссовер может похвастаться новым обвесом, подчеркнутой увеличенной нижней решеткой, измененной формой окантовки противотуманных фар и новым задним диффузором с вырезами для двух закругленных выхлопных труб.

Воображаемое авто представлено на рендерах экспертами из KDesignAG в двух кузовах: с тремя и пятью дверями. Также у модели есть спортивные одинаковые колеса, кованые колеса, а также модернизированные тормоза с красными суппортами, которые обеспечили бы его улучшенной силой остановки.


фото GR Yaris Cross

Чтобы оставаться верным GR Yaris, гипотетический быстрый вариант Yaris Cross должен был бы укомплектовать тот же 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель, который выдает 257 л. с. (261 л. с./192 кВт) и 360 Нм крутящего момента в модели Euro-spec. Японская версия немного мощнее: двигатель развивает 268 л. с. и 370 Нм.

Компоновка, которая также включает в себя шестиступенчатую механическую коробку передач и полный привод, помогает раллийному хот-хэтчу разогнаться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды и разогнаться до 230 км/час.


фото GR Yaris Cross

Несмотря на то, что это возможно с технической точки зрения, GR Yaris Cross, вероятно, требует слишком много работы. Однако, если вам нужен спортивный кроссовер, лучше обратить внимание на Volkswagen T-Roc R мощностью 296 “лошадей” или, возможно, подождать, пока Hyundai представит Kona N, который, как ожидается, будет иметь до 271 л. с.

По материалам MMR
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