В Сети разместили патентные изображения кабриолета BMW 4 Series. Утечка произошла из китайского патентного офиса, где сейчас регистрируют эту новинку.
Кабриолет BMW 4 Series построен на платформе CLAR. Он получит такую же радиаторную решетку, как и купе 4 Series Coupe, которое недавно появилось в продаже.
В базовой комплектации новое баварское купе будет оснащаться четырехцилиндровым 2,0 л двигателем с турбонаддувом мощностью 255 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч займет примерно 5,5 секунды.
Версия M440i получит 3,0 л турбомотор мощностью 382 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч займет примерно 4,3 секунды.
В Сети показали кабриолет BMW 4 Series. Фото №3
Когда BMW 4-Series Convertible появится в продаже – пока не известно. Но мы знаем, что M4 Convertible дебютирует в 2021 году.
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