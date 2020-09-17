Из-за коронакризиса квартиры на Манхэттене стали сдавать бесплатно

Количество пустых квартир, которые сдаются на Манхэттене (Нью-Йорк, США), утроилось по сравнению с 2019 годом и достигло 15 тысяч. Владельцы готовы даже сдавать жилье бесплатно, чтобы найти жильцов.

Об этом говорится в публикации CNBC, в которой ссылаются на сентябрьский отчет риэлторской компании Douglas Elliman and Miller Samuel.

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В отчете говорится, что это самое большое количество пустующего жилья за все время сбора статистики в течение 14 лет. Там отмечается, что на аренду квартир приходится 75% всей недвижимости Манхэттена.

Ситуация связана с пандемией коронавируса – люди пытаются уехать из мегаполиса, чтобы снизить риск заболеть. Оживить рынок аренды не помогло даже снижение цен на 4% в августе.

И если средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры на Манхэттене по-прежнему составляет около $4756 в месяц, то квартиры меньшей площади массово опустели из-за того, что их снимали люди с более низкими доходами.

“Средняя стоимость аренды студий упала на 9%, до $2574, тогда как средняя стоимость аренды квартир с одной спальней упала на 5% до $3445”, – уточнили авторы.

Чтобы хоть как-то привлечь арендаторов, им часто предлагают 2 месяца бесплатного проживания при условии заключения договора.