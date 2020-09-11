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Украина входит в новый отопительный сезон с рекордными запасами топлива - Буславец

Украина входит в новый отопительный сезон с рекордными запасами топлива - Буславец

В хранилищах Украины накоплено 3 млн тонн угля и 26 млрд куб.м газа, что дает уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период.

Об этом и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец сказала в ходе пресс-конференции.

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“Украина входит в отопительный сезон, мы сейчас к этому очень активно готовимся, с рекордными запасами топлива”, – сказала Буславец.

По ее информации, в украинских хранилищах находится 3 млн тонн угля, что почти втрое превышает запас прошлого и позапрошлого годов, а также 26 млрд куб.м газа в хранилищах.

“Это дает нам уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период”, – подчеркнула Буславец.

Министр также напомнила, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля.

По материалам Espreso.tv
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