В Европе скоро появится китайский кроссовер Lync & Co 01

В Европе скоро начнутся продажи китайского электрического кроссовера Lync & Co 01, выпускать который будет китайская компания Geely. Эту новинку уже тестируют на Старом Континенте, о чем свидетельствуют шпионские фотографии, размещенные в Интернете.
Если вы хотите купить полностью электрический кроссовер Volvo, то сейчас вам предложат только Volvo XC40 Recharge (Lync & Co 01 взял многое от него). Однако, это скоро изменится, так как шведский бренд, принадлежащий китайскому автогиганту, планирует сосредоточиться на гибридных автомобилях и электрокарах.
Lync & Co 01 уже несколько лет выпускают в Китае. Однако, для Европы компания Geely предложит его модернизированную версию. Небольшие изменения произойдут в дизайне кузова и более серьезные – в салоне.
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