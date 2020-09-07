В «Дії» стартует бета-тест электронного номера налогоплательщика

В мобильном приложении «Дія» сегодня стартует бета-тест следующей важной услуги — электронного номера налогоплательщика (РНУКН), пишет ITC.ua.
О доступности очередного документа разработчики уведомили пользователей из числа участников программы бета-тестирования посредством соответствующей рассылки по электронной почте.
Чтобы получить доступ к электронной версии РНУКН:
В будущем возможность получить электронную версию документа в «Дії» устранит необходимость обращаться за получением бумажной справки.
Электронный РНУКН станет частью грядущего крупного обновления, чей релиз запланирован на следующий месяц.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о 10 новых услугах портала и приложения “Дія”, которые запустят в октябре.
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