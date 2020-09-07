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В «Дії» стартует бета-тест электронного номера налогоплательщика

В «Дії» стартует бета-тест электронного номера налогоплательщика

В мобильном приложении «Дія» сегодня стартует бета-тест следующей важной услуги — электронного номера налогоплательщика (РНУКН), пишет ITC.ua.

О доступности очередного документа разработчики уведомили пользователей из числа участников программы бета-тестирования посредством соответствующей рассылки по электронной почте.

Чтобы получить доступ к электронной версии РНУКН:

  • нужно обновить бета-версию приложения до последней сборки.
  • Документ появится автоматически, но его проверка займет до 20 минут, предупреждают разработчики. Это обусловлено тем, что «Дія» хранит данные не на внешнем сервере, а локально в памяти смартфона.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

  • После успешной идентификации система делает запрос в соответствующий государственный реестр, чтобы получить цифровую копию нужного документа непосредственно на смартфон. И РНУКН не является исключением.
  • После отправки запроса для проверки ФИО, даты рождения и номера РНУКН с последующей сверкой данных с реестром (при условии совпадения) — на документе появится надпись «верифицировано», что подтверждает подлинность документа.

В будущем возможность получить электронную версию документа в «Дії» устранит необходимость обращаться за получением бумажной справки.

Электронный РНУКН станет частью грядущего крупного обновления, чей релиз запланирован на следующий месяц.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о 10 новых услугах портала и приложения “Дія”, которые запустят в октябре.

Справка Finance.ua

* Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) можно оффлайн или онлайн. Получить подпись в ГП Дія. Кроме этого, совсем скоро подписать документы можно будет с помощью Смарт-Дії.

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По материалам Finance.UA
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