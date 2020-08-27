Минцифры анонсировало ТОП-10 новых услуг в "Дії" (инфографика)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о 10 новых услугах портала и приложения “Дія”, которые запустят в октябре.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Анонсированные услуги портала Дія:
Анонсированные услуги приложении Дія:
“И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦПАУ, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие. Множество новостей, идей, вопросов”, – подытожил министр Михаил Федоров.
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