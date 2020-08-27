Минцифры анонсировало ТОП-10 новых услуг в "Дії" (инфографика)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о 10 новых услугах портала и приложения “Дія”, которые запустят в октябре.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Анонсированные услуги портала Дія:

обновленная ​​регистрация ООО онлайн. Напомним, что ранее Минцифры запустило услуги по открытию/закрытию/изменению ФЛП . И уже воспользовались услугами более 100 000 украинцев;

возможность начать и завершить строительство онлайн, относящееся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) – более 90% всего строительства. В июле был запущен новый строительный реестр и им уже воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства, в частности положительно зарегистрировано СС1 – 16 950, СС2 – 1050, СС3 – 337 документов;

е-Малыш онлайн. С 1 января эта услуга уже постепенно становится доступной для украинцев в ​​роддоме или ЦПАУ , и воспользовались ею более 20 тысяч семей. В министерстве работают над тем, чтобы эту услугу можно было получить полностью онлайн.

Анонсированные услуги приложении Дія:

цифровой шеринг документов. Пользователи смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН , свидетельство о рождении), нажав «ОК» на пуш сообщения в Дії. Например, когда банк требует паспорт для снятия копии открытия счета онлайн, во время заселения в отель и в сотне других жизненных ситуаций;

управления надлежащим пользователем. Возможность передать технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дії. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта – он будет у нее в приложении;

получение и уплата штрафов в Дії;

получение информации и уплата долгов. Аудитория услуги 4,6 млн украинцев;

цифровой ИНН (налоговый номер). Теперь эта бумажка не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его «копию» можно будет передавать государственным органам и бизнесу за секунду;

цифровое свидетельство о рождении – фактически паспорт для ребенка до 14 лет также появится в Дії. Целевая аудитория – родители 7 млн ​​детей. Используется для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и т.д.;

Статус внутренне перемещенного лица. Минцифры также сделает его цифровым для более 1,5 млн граждан.

“И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦПАУ, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие. Множество новостей, идей, вопросов”, – подытожил министр Михаил Федоров.

Справка Finance.ua:

Недавно Министерство цифровой трансформации запустило Гид по государственным услугам – википедию всех сервисов, предоставляемых государственными или местными органами.