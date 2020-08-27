0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 188 0

Минцифры анонсировало ТОП-10 новых услуг в "Дії" (инфографика)

Минцифры анонсировало ТОП-10 новых услуг в "Дії" (инфографика)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о 10 новых услугах портала и приложения “Дія”, которые запустят в октябре.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Анонсированные услуги портала Дія:

  • обновленная ​​регистрация ООО онлайн. Напомним, что ранее Минцифры запустило услуги по открытию/закрытию/изменению ФЛП. И уже воспользовались услугами более 100 000 украинцев;
  • возможность начать и завершить строительство онлайн, относящееся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) – более 90% всего строительства. В июле был запущен новый строительный реестр и им уже воспользовались более 18 тыс. заказчиков строительства, в частности положительно зарегистрировано СС1 – 16 950, СС2 – 1050, СС3 – 337 документов;
  • е-Малыш онлайн. С 1 января эта услуга уже постепенно становится доступной для украинцев в ​​роддоме или ЦПАУ, и воспользовались ею более 20 тысяч семей. В министерстве работают над тем, чтобы эту услугу можно было получить полностью онлайн.

Анонсированные услуги приложении Дія:

  • цифровой шеринг документов. Пользователи смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), нажав «ОК» на пуш сообщения в Дії. Например, когда банк требует паспорт для снятия копии открытия счета онлайн, во время заселения в отель и в сотне других жизненных ситуаций;
  • управления надлежащим пользователем. Возможность передать технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дії. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта – он будет у нее в приложении;
  • получение и уплата штрафов в Дії;
  • получение информации и уплата долгов. Аудитория услуги 4,6 млн украинцев;

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

  • цифровой ИНН (налоговый номер). Теперь эта бумажка не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его «копию» можно будет передавать государственным органам и бизнесу за секунду;
  • цифровое свидетельство о рождении – фактически паспорт для ребенка до 14 лет также появится в Дії. Целевая аудитория – родители 7 млн ​​детей. Используется для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и т.д.;
  • Статус внутренне перемещенного лица. Минцифры также сделает его цифровым для более 1,5 млн граждан.

“И мне кажется, это 3% от того, что в работе. Реестр народонаселения, реформа Госспецсвязи, развитие Diia Company, внедрение CDTO по всей стране, развитие услуг в ЦПАУ, Дія Образование, мощный проект Дія Бизнес и другие. Множество новостей, идей, вопросов”, – подытожил министр Михаил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • В июле Минцифры объявило о запуске бета-тестирования приложения «Дія» версии 2.0. Среди новых функций – идентификация личности по штрих-коду при получении посылок на почте.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.